Crimen en un descampado en San Jacinto: el acusado se negó a declarar

El hombre de 30 años acusado de matar de un balazo por la espalda a Walter Tieso hace una semana en un descampado del barrio San Jacinto se negó a declarar en Tribunales y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán mientras avanza la investigación.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que Jeremías Federico Cuicui se entrevistó con miembros de la defensa oficial, escuchó la imputación que pesa sobre él por homicidio agravado y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Leandro Arévalo.

Tal como adelantó este medio, poco después del homicidio registrado en calle 431 bis entre 18 y 20 y con los primeros datos recabados en la zona se logró la aprehensión de Claudia Celeste Delgado que acompañaba al sospechoso del ataque. En ese allanamiento de urgencia secuestraron siete cartuchos calibre .38, un cartucho calibre 7,62 y una campera con manchas hemáticas.

"Hay una cámara vecinal que logra captar el momento previo del ataque, cuando Tieso intenta escapar mientras lo persigue una pareja en moto", agregaron.

Con el resto de los datos recabados por miembros del Gabinete de Homicidios de la DDI se estableció la responsabilidad de Cuicui en el hecho por lo que la Justicia de Garantías avaló la realización de tres allanamientos en la manzana 5 del barrio Lomas del Golf, en Borthaburu al 3600 y en Medrano al 3800.

Tiene 30 años.

En la última de las viviendas detuvieron al imputado y secuestraron un par de zapatillas negras Nike utilizadas en el hecho, cachas de la moto en la que se dieron a la fuga, una boina gris y un celular que será peritado.

Cuicui seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán a la espera del pedido de prisión preventiva qué en dos semanas, con posibilidad de prorrogar por otros quince días, solicitarán desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7.