Una ONG marplatense prepara un nuevo viaje solidario a comunidades Wichí y pide ayuda

La Organización de la Sociedad Civil (OSC) Miremos con Amor transita los últimos días de su 15° Campaña Solidaria, una iniciativa que desde 2012 sostiene de manera voluntaria para acompañar a comunidades Wichí de Salta y Formosa. La recepción de donaciones finalizará el próximo 20 de julio, mientras que el 31 de julio se realizará la tradicional carga del camión que partirá hacia el norte del país con todo lo reunido.

Bajo el lema "Entre todxs es más fácil" y con la premisa de que "los sueños que se cumplen son los que se intentan", la organización continúa recibiendo aportes en su sede de Italia 2581, donde durante esta última semana los voluntarios atenderán de miércoles a sábado de 9 a 13, el viernes también de 15 a 18, y el lunes 20 de julio de 9 a 12 para recibir las últimas colaboraciones.

Hasta el 20 de julio recibirán donaciones para fortalecer los programas educativos, recreativos y comunitarios.

Entre las acciones que forman parte de la campaña se encuentra el programa "Jugar es cosa seria", que reúne golosinas y materiales recreativos para las actividades que desarrollarán en las seis escuelas primarias que la organización acompaña en territorio ancestral Wichí. Además, continúa la campaña "Quiero ir a la escuela", impulsada junto a la distribuidora Dipau, y la colecta "Un litro nos acerca", destinada a reunir los 850 litros de gasoil necesarios para concretar el viaje.

Desde la entidad informaron que aún reciben golosinas, pelotas, juegos, piñatas, globos, bicicletas, triciclos, además de camas y colchones destinados al Ropero Solidario, recursos que serán entregados a partir del 3 de agosto en las escuelas y comunidades donde desarrollan sus programas educativos, recreativos y comunitarios.

La organización continúa recibiendo aportes en su sede de Italia 2581

Como cada año, el momento más simbólico de la campaña será la carga del camión, prevista para el 31 de julio a las 14.30 en la sede. Desde la organización invitaron a los marplatenses a participar de la jornada y acompañar la salida del transporte que llevará las donaciones reunidas durante el último año.

Miremos con Amor trabaja desde hace 14 años de manera ininterrumpida junto a seis comunidades Wichí del Chaco salteño. Su labor apunta a fortalecer el acceso a la educación, promover espacios recreativos y acompañar proyectos comunitarios, siempre desde el respeto por la cultura, la cosmovisión y la identidad del pueblo originario.

La asociación obtuvo su personería jurídica en 2015 y sostiene todos sus programas sin financiamiento público ni privado, gracias al trabajo de sus voluntarios y al aporte de personas que colaboran con la causa. Además de las donaciones materiales, quienes deseen sumarse pueden hacerlo convirtiéndose en socios de la organización o colaborando con la campaña para cubrir el combustible necesario para el viaje solidario.