Desesperada búsqueda de un joven de 28 años en Mar del Plata: "Tomó un Uber moto y nunca volvió"

En las últimas horas, una mamá radicó una denuncia para conocer el paradero de su hijo, quien desde el martes 14 no volvió a verse con su familia y lleva tres días desaparecido en Mar del Plata.

Se trata de Luis Fabián Velazco, de 28 años, quien había regresado a vivir a la ciudad el mismo martes, tras radicarse en Ayacucho durante 6 años. De acuerdo a la denuncia presentada ante el Ministerio de Seguridad provincial, el joven habría llegado a Mar del Plata a las 8 y media de la mañana.

Tras pasar el día junto a su madre, esa misma noche Luis le comunicó que se iría a ver a "un conocido del barrio Libertad, que le dijo que vaya que su papá le iba a conseguir un lugar para quedarse y trabajar". Pasadas las 9 de la noche salió de la vivienda en Uber moto.

Al día siguiente, y después de no tener noticias en toda la mañana, la madre consiguió comunicarse con él a las 14 horas. Luis le dijo que se quedara tranquila, que estaba en Parque Palermo, y que había conseguido trabajo allí. Sin embargo, esa fue la última vez que la familia tuvo noticias suyas.

Cuando se fue de la casa de su madre, Velazco vestía un jean azul, un gorro negro con el escudo de River,, un buzo color claro y una campera oscura. Mide aproximadamente 1.70 m, es flaco, de tez blanca, ojos marrones y pelo rapado. Además tiene una cicatriz finita cerca del mentón y un tatuaje cerca de la muñeca, de una corona.

Su familia aseguró que no tenía drama con nadie ni consumos problemáticos. Agregaron que posee carnet de discapacidad y que se llevó todas sus cosas, salvo el cargador del celular y su bolso con ropa.

Si alguna persona lo ve o tiene datos de relevancia para hallar a Velazco puede comunicarse con su familia al teléfono 2235-937578. Tambien puede llamar al 911 o dirigirse a cualquier dependencia policial.