Vecinos de Playa Grande y San Carlos reclaman presencia policial: "La zona fue tomada por personas disfrazadas de trapitos"
Se autoconvocaron en Almafuerte y Bernardo de Irigoyen para marchar hacia la Comisaría 9na. Reclaman respuestas por los crecientes casos de inseguridad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un importante grupo de vecinos de los barrios Playa Grande, San Carlos, Stella Maris, Divino Rostro y Los Troncos se juntó esta tarde en Almafuerte y Bernardo de Irigoyen para marchar hacia la Comisaría 9na, en reclamo de mayor presencial policial en la zona.
A través de una convocatoria que circuló por redes sociales, las y los marplatenses que viven en las inmediaciones de los mencionados barrios decidieron organizarse y elevar un pedido a las autoridades municipales.
"El principal problema que tenemos es la inseguridad. Sentimos que el barrio ha sido tomado por bandas de personas disfrazadas de trapitos, que se dedican a extorsionar a la gente que estaciona y a los comerciantes", resumió Jorge, uno de los vecinos convocados.
Y agregó: "Si no le dan de comer tienen problemas, les echan a los clientes, hoy es una situación totalmente descontrolada". El vecino aseguró que la zona más afectada es la de Alem, que está llena de negocios y de "gente dando trabajo".
"No queremos que vuelva el descontrol de los 80 y 90 a los barrios ni que seamos la autopista del terror, de la droga y del consumo", sintetizó el vecino en plena marcha.
Al llegar a la Comisaría, el grupo autoconvocado fue recibido por el personal policial, que atendió su reclamo y se comprometió a brindar una respuesta ajustada al reclamo.
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