Vecinos de Playa Grande y San Carlos reclaman presencia policial: "La zona fue tomada por personas disfrazadas de trapitos"

Un importante grupo de vecinos de los barrios Playa Grande, San Carlos, Stella Maris, Divino Rostro y Los Troncos se juntó esta tarde en Almafuerte y Bernardo de Irigoyen para marchar hacia la Comisaría 9na, en reclamo de mayor presencial policial en la zona.

A través de una convocatoria que circuló por redes sociales, las y los marplatenses que viven en las inmediaciones de los mencionados barrios decidieron organizarse y elevar un pedido a las autoridades municipales.

"El principal problema que tenemos es la inseguridad. Sentimos que el barrio ha sido tomado por bandas de personas disfrazadas de trapitos, que se dedican a extorsionar a la gente que estaciona y a los comerciantes", resumió Jorge, uno de los vecinos convocados.

Y agregó: "Si no le dan de comer tienen problemas, les echan a los clientes, hoy es una situación totalmente descontrolada". El vecino aseguró que la zona más afectada es la de Alem, que está llena de negocios y de "gente dando trabajo".

"No queremos que vuelva el descontrol de los 80 y 90 a los barrios ni que seamos la autopista del terror, de la droga y del consumo", sintetizó el vecino en plena marcha.

Al llegar a la Comisaría, el grupo autoconvocado fue recibido por el personal policial, que atendió su reclamo y se comprometió a brindar una respuesta ajustada al reclamo.