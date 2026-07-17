Una semana sin Gerónimo González: "No puedo quedarme en mi casa esperando que pasen los días y el mar me lo devuelva"

En la madrugada del viernes 10 de julio, Gerónimo González desapareció de su casa en el barrio Florencio Sánchez. Dejó una carta de despedida junto a su celular y su tarjeta SUBE, cerró todas sus redes sociales y salió, con una mochila cargada de ropa.

Desde entonces, la familia del joven de 22 años inició una búsqueda imparable para hallarlo. En la zona de Acantilados, donde Gerónimo solía ir, su padre encontró la mochila. En aquellas inmediaciones fue que decidieron centrar la investigación.

"Llevamos siete días de desesperación, la verdad que desde el primer día nos sentimos absolutamente solos, sin ayuda", contó a 0223 la mamá del joven desaparecido, Analía Menendez y agregó: "A las 10 de la mañana viene un patrullero y nos explica lo que van a hacer los de rescate. Al rato vienen, nos dan la mano y me dicen 'por hoy finalizamos, hasta mañana'".

"Yo entiendo, soy la madre y quiero que esté todo lleno de barcos, de buzos, de toda la gente, tal vez pido mucho", expresó Analía y contó que anoche, aprovechando la marea más baja, a las cuatro de la mañana el hermano y el papá de Gerónimo se acercaron a la zona de piedras para continuar ellos mismos con la búsqueda.

"Soy realista de lo que me explican y sé que hay que esperar, pero yo no puedo quedarme en mi casa esperando que pasen los días y el mar me lo devuelva. Yo necesito hacer algo", explicó la madre del joven desaparecido y agregó: "Los de rescate dicen que no los autorizan porque no tienen luz, nosotros conseguimos un generador y reflectores para que nos ayuden, pero no nos pueden acompañar a la madrugada".

Analía contó cómo improvisaron su propio despliegue en la zona de piedras: "El papá, el hermano y tres o cuatro amigos, inexpertos, con luces y de modo casero se metieron. Acá los esperamos con el generador y reflectores para que puedan ver. Ya se que tal vez no esté acá, pero ¿qué podemos hacer? ¿Esperar en casa mirando el partido? No lo vamos a hacer".

Además explicó que para pedir más recursos debe buscarse un abogado penal y continuar por la vía judicial: "Me parece una locura porque yo quiero estar acá, que me parece que es lo más cerca que estoy de mi hijo".