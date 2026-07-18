Una buena: apareció a salvo el joven de 28 años que era intensamente buscado en Mar del Plata

La familia del joven de 28 años que era intensamente buscado en Mar del Plata desde el pasado miércoles, le confirmó a 0223 que ya pudieron comunicarse con Luis, quien se encuentra a salvo.

El joven había regresado a vivir en Mar del Plata tras radicarse en Ayacucho durante 6 años y, después de pasar una jornada junto a su madre, había ido a lo de un conocido en Parque Palermo. Desde entonces, no supieron más nada de él.

Afortunadamente, Luis está en buen estado de salud. Según dejó trascender la familia, solo había tenido un problema con su teléfono celular.

Continúa la búsqueda de Gerónimo González

En la madrugada del viernes 10 de julio, Gerónimo González desapareció de su casa en el barrio Florencio Sánchez. Dejó una carta de despedida junto a su celular y su tarjeta SUBE, cerró todas sus redes sociales y salió, con una mochila cargada de ropa.

Desde entonces, la familia del joven de 22 años inició una búsqueda imparable para hallarlo. En la zona de Acantilados, donde Gerónimo solía ir, su padre encontró la mochila. En aquellas inmediaciones fue que decidieron centrar la investigación.

"Llevamos siete días de desesperación, la verdad que desde el primer día nos sentimos absolutamente solos, sin ayuda", contó a 0223 la mamá del joven desaparecido, Analía Menendez y agregó: "A las 10 de la mañana viene un patrullero y nos explica lo que van a hacer los de rescate. Al rato vienen, nos dan la mano y me dicen 'por hoy finalizamos, hasta mañana'".









Analía contó cómo improvisaron su propio despliegue en la zona de piedras: "El papá, el hermano y tres o cuatro amigos, inexpertos, con luces y de modo casero se metieron. Acá los esperamos con el generador y reflectores para que puedan ver. Ya se que tal vez no esté acá, pero ¿qué podemos hacer? ¿Esperar en casa mirando el partido? No lo vamos a hacer".

Además explicó que para pedir más recursos debe buscarse un abogado penal y continuar por la vía judicial: "Me parece una locura porque yo quiero estar acá, que me parece que es lo más cerca que estoy de mi hijo".