Conmoción: hallaron el cuerpo de Gerónimo González en Acantilados

Con profundo dolor, la familia de Gerónimo González confirmó el hallazgo del cuerpo del joven de 22 años, que estaba desaparecido desde el 10 de julio en Mar del Plata.

El cuerpo fue localizado por un dron privado en la zona de piedras de playa Acantilados, donde se había desplegado desde un primer momento la búsqueda.

Fue retirado del lugar en un operativo encabezado por personal de Bomberos y de Rescate.

Gerónimo se había ido de su casa en el Barrio Florencio Sánchez durante la madrugada del pasado viernes. Había dejado una carta de despedida, pero su familia tenía la esperanza de que "se hubiera arrepentido". Contaron que atravesaba una crisis dentro de un cuadro de depresión.

Analía Menendez, la mamá de Gerónimo, en los últimos días pedía mayor intervención de las fuerzas de la ciudad para avanzar en la búsqueda: "El papá, el hermano y amigos se metieron a buscarlo entre las piedras, de modo casero. Acá los esperamos con el generador y reflectores para que puedan ver. Ya sé que tal vez no esté acá, pero ¿qué podemos hacer? ¿Esperar en casa mirando el partido? No lo vamos a hacer".

Si estás atravesando una situación de crisis emocional o conocés a alguien que la esté viviendo, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida llamando al 135, disponible las 24 horas.