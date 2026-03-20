El teatro Auditorium conmemora el Día Nacional de la Memoria con actividades gratuitas: de qué se trata
Comenzarán este domingo, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la última dictadura cívico-militar, pero se extenderán durante todo el año.
Por Redacción 0223
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El Centro Provincial de las Artes desarrollará una serie de actividades en el teatro Auditorium en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que incluyen cine, artes visuales e intervenciones del público.
El inicio de las propuestas será el próximo domingo 22 y se extenderán durante todo el año. La primera actividad sucederá a las 18 hs en la Sala Astor Piazzolla, donde se proyectará el film “Huellas. A 50 años del golpe en Mar del Plata”, una realización de Lucho Gargiulo, Julia Drangosch, Joaquín Lledó, Sebastián Alí, Maximiliano Cadilla y Marcelo Núñez.
Es un trabajo audiovisual que propone un recorrido profundo por las marcas visibles e invisibles que el terrorismo de Estado dejó en la identidad, la historia y el entramado social de la ciudad.
"Huellas" explora las distintas dimensiones de la represión local, desde el disciplinamiento de trabajadores, militantes y artistas, hasta el diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la búsqueda incansable de familiares, junto al impacto individual y colectivo de la restitución de una identidad. A través del testimonio de sobrevivientes, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, integrantes del Poder Judicial y especialistas.
También quedará expuesta la muestra fotográfica “Identidad, mujeres que luchan en el tiempo", de Francisco Kito Mendes. Se trata de un abordaje íntimo a mujeres militantes que rescatan la lucha de sus hijos y, desafiando al tiempo, sueñan en encontrarse pronto con sus nietos. Retratos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que en Mar del Plata se les reconoce por su ejemplo de dignidad en la búsqueda de justicia, memoria y verdad.
Asimismo se invitará al público asistente a intervenir un gran pañuelo blanco, símbolo de la lucha de Madres y Abuelas, cuya consigna de este año es “La cultura pública no es un cuento, es identidad y memoria”, que estará expuesto en el Foyer del teatro.
Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita en una producción del Teatro Auditorium a través del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en colaboración con Abuelas de Plaza de Mayo y el Espacio Faro de la Memoria.
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