Otra coronación de gloria: en Batán desplegaron la bandera argentina más larga del país
La bandera, de un kilómetro de extensión, fue confeccionada de manera colectiva. Fue desplegada por una multitud de vecinos, dejando una postal histórica.
Por Redacción 0223
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Batán vivió esta tarde uno de los momentos más esperados desde que nació su proyecto de construir la bandera argentina más larga del país. Junto a cientos de vecinos, hoy desplegaron el fruto del trabajo colectivo y batieron el récord nacional.
La bandera tiene una extensión de 1000 metros y fue confeccionada junto a la comunidad. A través de las imágenes de un dron, se pudo apreciar el despliegue total, que abarcó 1 km de la localidad.
Fueron los propios vecinos los que se acercaron al acto y tomaron la tela para marchar junto a la bandera. Familias enteras disfrutaron de la celebración, que se caracterizó por la cantidad de banderas, vinchas, camisetas de la Selección y elementos albicelestes que vistieron.
"Hagamos correr la voz y vistamos la ciudad con los hermosos colores que nos representan", habían expresado desde la organización para convocar a los vecinos a participar. El resultado fue una nueva coronación de gloria, pero también una postal histórica.
Batán y sus vecinos quedarán ahora en la historia por construir de manera colectiva la bandera argentina más larga del país.
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