Récord argentino: desplegarán la bandera más larga del país, hecha en Batán

Batán busca concretar el despliegue de la bandera más larga y grande de la Argentina.

Después de semanas de trabajo y del aporte de cientos de vecinos, Batán vivirá este sábado uno de los momentos más esperados de un proyecto que nació con un fuerte espíritu comunitario: el despliegue de una bandera argentina de 1.000 metros de largo, con la que buscan establecer un récord como la más extensa del país.

La presentación será este sábado 18 de julio a las 16, en un acto abierto a toda la comunidad. Según informaron los organizadores, el punto de encuentro será Nectar, ubicado en Colectora 9578, casi frente a la comisaría de Batán.

La bandera fue confeccionada de manera colectiva durante semanas.

Desde allí comenzará el despliegue de la bandera, que recorrerá las calles hasta finalizar en el Colegio Caraludmé, donde concluirá la actividad.

Los impulsores invitaron a los vecinos a vestirse con los colores celeste y blanco, llevar camisetas de la Selección, vinchas, banderas, bombos, bubuzelas o cualquier elemento alusivo a la Argentina para convertir la jornada en una verdadera fiesta popular.

La iniciativa había sido presentada semanas atrás con un objetivo claro: confeccionar la bandera argentina más larga del país, pero también fortalecer el sentido de pertenencia de Batán a través de un proyecto construido entre todos. Familias, escuelas, clubes, comercios y vecinos colaboraron para hacer posible la confección de los 1.000 metros de tela que finalmente serán exhibidos este fin de semana.

"Hagamos correr la voz y vistamos la ciudad con los hermosos colores que nos representan", expresaron desde la organización al convocar a la comunidad para acompañar este acontecimiento.

En el marco de un mes mundialista, se suma la bandera argentina.

De concretarse el despliegue completo, Batán buscará quedar en la historia con la bandera argentina más larga del país, una obra colectiva nacida del compromiso y la participación de sus propios vecinos.