El infierno de Ferimar: incendio y el misterio navideño de Juan B Justo al 70 (Puerto)

El siniestro barrió con 24 años de historia comercial y dejó en la calle a un tendal de entre 500 y 600 trabajadores.

Era la víspera de Navidad de 2007, entre el viernes 21 y el sábado 22 de diciembre, y la emblemática Feria Comunitaria acababa de inaugurar su temporada alta hacía apenas una semana. Los pasillos desiertos desbordaban de zapatillas, juguetes y ropa listos para el furor de las fiestas. Nadie en Mar del Plata imaginaba que, en cuestión de minutos, todo ese capital se transformaría en un infierno de humo negro.

Cuatro y media de la mañana: el estallido

La madrugada en el puerto transcurría sin novedades y con las calles desiertas. El reloj marcaba las 4:22 AM cuando el cuartel de bomberos recibió la primera alerta técnica. Sin embargo, los vecinos sintieron el verdadero inicio ocho minutos después. A las 4:30 AM, una tremenda explosión sacudió las estructuras de la manzana delimitada por las calles Solís, Acha, Bermejo y la Avenida Juan B. Justo. Según las crónicas de la época, los vecinos del edificio de enfrente, saltaron de la cama por el estruendo y corrieron a dar la voz de alarma al encargado.

El fuego no avanzó, devoró. En menos de media hora, las llamas se tragaron la manzana entera. La velocidad del incendio fue tan violenta que los techos colapsaron de inmediato, levantando una pared de escombros y fuego que bloqueó los accesos. Seis dotaciones de bomberos del cuartel del Puerto, unos 60 hombres en total, llegaron al lugar a toda velocidad desde sus bases a quince cuadras. Para cuando desplegaron las mangueras, el calor era tan insoportable que cruzó la calle y quemó los pastizales de la manzana vecina.

Ya nada se podía hacer por Ferimar.

Hierros retorcidos en la víspera de Navidad

Al amanecer, las densas columnas de humo negro eran visibles desde los puntos más altos de la ciudad. El paisaje era desolador: el gigante textil y comercial había quedado reducido a un esqueleto de hierros retorcidos. La enorme marquesina de la entrada, símbolo del paseo costero, yacía completamente rendida sobre la vereda. Entre las ruinas, los bomberos trabajaban sin descanso, con los rostros tiznados por el hollín, arrastrando mangueras sobre un suelo cubierto de cenizas calientes. Las tareas de enfriamiento duraron hasta la tarde del día siguiente.

Los titulares de la época, señalaban que adentro del predio, al momento de la detonación, había doce personas: el encargado Héctor Naón junto a su familia y seis empleados de seguridad privada. En un escape milagroso entre el humo asfixiante, todos lograron salir ilesos. Pero la tragedia humana se midió en los bolsillos.

El costo del fuego y la sombra del sabotaje

El siniestro barrió con 24 años de historia comercial y dejó en la calle a un tendal de entre 500 y 600 trabajadores. Unos 250 expositores perdieron absolutamente todo. Muchos de ellos habían viajado desde Buenos Aires, pagando alquileres de viviendas y stands que costaban entre 6.000 y 20.000 pesos de la época para asegurar la temporada. Las pérdidas totales superaron los tres millones de pesos.

Las pericias policiales no tardaron en verse suplantadas por sospechas y especulaciones vinculadas al submundo delictivo. Los peritos detectaron al menos tres focos de incendio distantes entre sí, lo que confirmó la multiplicidad de origen. Esto permitió que extraoficialmente se señalara el hecho como el resultado de un ataque intencional con bombas molotov.

Diversas voces marcaron una coincidencia inquietante: el ataque ocurrió a pocos días de la inauguración de otra feria de características idénticas. Para sumar ironía al caso, apenas 24 horas antes del desastre, el cuerpo de Bomberos había entregado un informe de inspección que advertía sobre la falta de hidrantes y el exceso de material inflamable. Aquella advertencia técnica terminó siendo la profecía de una causa judicial que dejó a cientos de familias sin Navidad, bajo la sombra de una guerra comercial ejecutada a sangre y fuego.

Lo cierto es que, si bien las pericias iniciales evaluaron la intencionalidad al detectar la velocidad de propagación, el caso judicial quedó cubierto por un espeso manto de dudas. Nunca se llegó a una condena penal firme ni a una resolución indiscutible que probara, de manera absoluta, la autoría del atentado o el uso de los artefactos incendiarios.

Lo que vendría después

Aproximadamente dos años después del desastre, Ferimar intentó resurgir. La feria reabrió sus puertas sobre la misma avenida Juan B. Justo, pero en una ubicación diferente: se instaló hacia el "otro lado", alejándose definitivamente de la zona costera y de su tradicional entorno portuario (Avenida Juan B. Justo al 600, casi esquina Edison). Sin embargo, aquel regreso no pudo borrar el pasado. A pesar del esfuerzo por reactivar el comercio, el impacto del atentado fue definitivo, el fuego de 2007 ya había sepultado de manera irreversible 24 años de historia en la emblemática manzana de Solís, Acha, Bermejo y Juan B. Justo, donde la destrucción y las pérdidas materiales habían sido del ciento por ciento.

El recuerdo del incendio permanece como una "herida en la memoria colectiva" de Mar del Plata, marcando un antes y un después para los cientos de feriantes que perdieron la totalidad de su capital en el predio original.