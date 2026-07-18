Suspenderán el servicio de colectivos durante la final del Mundial

En la previa de la final de la Copa Mundial 2026 en la que la Selección Argentina enfrentará a España, los vecinos de Mar del Plata buscan conocer si el servicio de colectivos sufrirá modificaciones, como sí ocurrirá este domingo en otras regiones del país.

Desde UTA Mar del Plata confirmaron que el servicio se verá interrumpido durante el partido. Según fuentes del gremio, las últimas unidades saldrán de las cabeceras a las 14 horas.

Los últimos recorridos partirán desde las cabeceras a las 14 horas.

Se estima que la actividad normal se reanudará el lunes por la mañana con los primeros servicios del día.

En síntesis, la suspensión del servicio de colectivos regirá desde la tarde del domingo y se extenderá sobre los recorridos nocturnos. La normalidad en la actividad, volverá el lunes 20.

Festejos desmedidos

Durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial del último miércoles, un grupo minoritario causó destrozos en las unidades de colectivos de la ciudad, por lo que desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local tomaron la decisión de suspender el servicio.

Las unidades dejarán de circular desde las 14. Foto 0223.

Debido a las roturas producidas en las estructuras, gremio optó por interrumpir el funcionamiento del transporte público con el objetivo de "resguardar a los trabajadores por las unidades rotas" que se registraron a partir de las celebraciones por el triunfo contra Inglaterra en la semifinal.

Lo mismo ocurrirá este domingo, no sólo para cuidar los colectivos de los desmanes, sino también para permitir a los choferes disfrutar del partido con tranquilidad.