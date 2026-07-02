Capacitación con salida laboral: cómo acceder gratis al curso de ferretería en Mar del Plata

Quienes estén buscando sumar herramientas para acceder al mercado laboral tendrán una nueva oportunidad de capacitación gratuita en Mar del Plata. El Municipio y la Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata (CAFAMAR) lanzaron una nueva edición del Curso Ferretero Nivel Inicial, una propuesta virtual destinada a vecinos de General Pueyrredon.

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado y CAFAMAR, con el objetivo de brindar formación en un rubro que mantiene una demanda constante de personal.

"Queremos que cada vez más vecinos tengan la posibilidad de aprender un oficio y encontrar una salida laboral. Este curso junto a CAFAMAR acerca conocimientos específicos de un rubro con demanda permanente y abre una puerta para quienes buscan dar sus primeros pasos en el sector", destacó el intendente Agustín Neme.

El curso tiene una duración de 60 horas y se dicta bajo una modalidad completamente virtual y asincrónica, lo que permite que cada participante avance a su propio ritmo y organice sus horarios de estudio sin necesidad de asistir a clases en vivo.

Durante la capacitación, los alumnos incorporarán conocimientos básicos sobre productos, materiales y funcionamiento de una ferretería, además de conceptos fundamentales para desempeñarse en comercios del sector.

"La formación es una herramienta concreta para generar oportunidades. Por eso seguimos trabajando junto a las cámaras empresarias y las instituciones de la ciudad para ofrecer capacitaciones vinculadas a las necesidades reales del mercado y que permitan a más marplatenses acceder a un empleo", agregó Neme.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 6 de julio, aunque desde la organización indicaron que el plazo podría extenderse. Para participar, los interesados deberán registrarse en la plataforma Educate, seleccionar el Curso Ferretero Nivel Inicial e ingresar el código empleo2026, que habilita el acceso gratuito.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse con la Oficina de Empleo, que funciona en Marcelo T. de Alvear 115 y también en el quinto piso de Salta 1842, de lunes a viernes de 8.15 a 15, o escribir al correo empleo@mardelplata.gov.ar.

La propuesta se suma a otras capacitaciones impulsadas por el Municipio junto a instituciones y cámaras empresarias de la ciudad para ampliar la oferta de formación profesional y favorecer la inserción laboral de los marplatenses.