Instalación de paneles solares: inició la nueva propuesta de formación gratuita de Edea

Comenzó el curso dictado por Edea y la UTN.

La empresa de energía eléctrica Edea comenzó el primer curso de instalación de paneles solares en el marco de su programa de oficios que fomenta la formación a través de capacitaciones certificadas de manera abierta y gratuita.

Esta iniciativa, que apuesta por las energías renovables y la sostenibilidad, se desarrolla en el Espacio Comunidad y Energía de la distribuidora.

El curso de formación surgió de la articulación estratégica entre Edea y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y está orientada a personas que hayan realizado previamente el curso básico de electricidad domiciliaria impartido por la empresa.

A través de doce clases, los estudiantes aprenderán aspectos técnicos y prácticos necesario para el montaje y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, ampliando sus competencia laborales hacia un sector con demanda creciente.

Luego, como instancia práctica, lo participantes podrán aplicar lo aprendido en beneficio de una institución local. Además, al finalizar el trayecto formativo, recibirán una certificación oficial expedida por la UTN y Edea.

Esta acción reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo social y la transición energética, poniendo el foco en la educación técnica de calidad.