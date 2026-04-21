Prefectura realizó un curso de control de incendios en buques en Mar del Plata

La propuesta se organizó en jornadas intensivas que combinaron clases teóricas por la mañana con prácticas por la tarde.

La Prefectura Naval Argentina, por medio del Centro Regional de Extensión Universitaria (CREU) y la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) con sede en Mar del Plata, desarrolló el “Curso de Control de Averías e Incendios”. Esta capacitación estuvo orientada a que el personal de la Autoridad Marítima Nacional adquiera herramientas para prevenir, controlar y extinguir posibles incendios a bordo de embarcaciones.

La propuesta se organizó en jornadas intensivas que combinaron clases teóricas por la mañana con prácticas por la tarde, promoviendo una formación integral basada en la aplicación directa de los contenidos.

A lo largo del curso se trabajaron técnicas clave para la respuesta ante emergencias, incluyendo búsqueda y rescate en condiciones de baja visibilidad, comando de incidentes, control de incendios estructurales, intervención en siniestros a bordo, maniobras de “bombero al agua” y entrenamiento en espacios confinados.

Además, se incorporaron rutinas de preparación física, fundamentales para afrontar situaciones operativas de alta exigencia.

La capacitación estuvo a cargo de instructores de la Estación SIPA, quienes guiaron a los participantes en un proceso formativo enfocado en lograr intervenciones seguras, coordinadas y eficientes, conforme a las normativas vigentes a nivel nacional e internacional.

Participaron efectivos de diversas dependencias, entre ellas Prefectura Mar del Plata, guardacostas, el Servicio de Aviación y Prefectura Quequén, lo que favoreció el fortalecimiento del trabajo conjunto y la interoperabilidad.

Desde la Estación SIPA Mar del Plata destacaron que este tipo de iniciativas consolida el compromiso institucional con la formación continua del personal, mejorando la capacidad de respuesta y el servicio brindado a la comunidad.