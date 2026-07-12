Buscan a dos hermanitas de 6 y 4 años desaparecidas hace 10 días: las habrían visto en Misiones

La mujer habría escapado también con su madre -abuela de las niñas- y un hombre.

Las autoridades buscan desesperadamente a Isabella Francesca y Aixa Rebeca Aranda, dos hermanas de 6 y 4 años desparecidas hace diez días en Pedro Luro, una localidad cercana a Bahía Blanca.

La desaparición de las niñas fue reportada por su padre, quien denunció que perdió el contacto con ellas el 3 de julio. El hombre indicó que la madre, Erica Analía Villalba, se habría llevado a las menores, tras desactivar sus redes sociales y cerrar su cuenta de WhatsApp, además de no contestar llamadas telefónicas.

El caso es investigado por personal de la Estación de Policía Comunal Villarino Segunda-Pedro Luro y la Comisaría de la Mujer y la Familia de Villarino, con la colaboración de la DDI Bahía Blanca.

Según informaron fuentes oficiales citadas por el diario bahiense La Nueva, existirían indicios de que las menores podrían encontrarse en la provincia de Misiones, en una zona cercana a la frontera.

"Actualmente se está trabajando de manera articulada con organismos nacionales e internacionales para determinar si las niñas habrían salido del territorio argentino", señalaron.

También se habría establecido que junto a la madre y las pequeñas se encontraría la abuela de las menores y un hombre, cuya identidad no trascendió.

La ONG Missing Children también ayuda en la búsqueda, utilizando sus redes sociales para difundir las imágenes de las menores e intentar hallarlas. "Seguimos trabajando y procurando dar con las niñas. Por el momento no surgieron novedades", sostuvo la presidenta de la entidad, Ana Rosa Llobet.

Cualquier información se puede brindar al número de la organización, al 911 o en la comisaría más cercana.