Se normaliza el servicio de colectivos en Mar del Plata

El servicio se había suspendido para evitar desmanes y cuidar la seguridad de los choferes. Foto 0223.

En Mar del Plata, el servicio de colectivos volvió a operar con normalidad desde las 6 de la mañana de este lunes, luego de la suspensión que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había dispuesto en la tarde-noche del domingo. La medida se tomó en respuesta a los incidentes violentos que se registraron durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, y como medida preventiva para evitar nuevos conflictos.

La suspensión del transporte público fue una decisión adoptada para proteger la seguridad de los choferes, quienes se vieron afectados por episodios de violencia y desmanes en varias unidades durante las celebraciones pasadas mientras miles de hinchas festejaban en las calles de la ciudad el pase a la final.

Como había adelantado la UTA al anunciar la medida, las unidades retomaron sus recorridos habituales desde temprano, lo que permitió que el transporte público funcione con normalidad en todas las líneas durante la jornada del lunes.

Los incidentes que motivaron la suspensión ocurrieron en un contexto de masiva concentración de seguidores en distintos puntos de Mar del Plata, con especial presencia en la zona del Monumento a San Martín. Allí se registraron algunos episodios violentos y personas heridas en medio de los festejos por la clasificación argentina.

Además, la UTA buscó que los choferes también pudieran disfrutar de la fiesta popular durante el partido.