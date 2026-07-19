A qué hora vuelven a funcionar los colectivos en Mar del Plata

Los colectivos ya no circulan por Mar del Plata: a qué hora se reanuda el servicio

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Mar del Plata confirmó la suspensión del servicio de colectivos durante y después de la final del Mundial entre Argentina y España.

La medida fue adoptada luego de los destrozos que sufrieron varias unidades durante los festejos por la clasificación, tras vencer a Inglaterra en la semifinal.

Según informaron desde el gremio, las últimas unidades partieron desde las cabeceras a las 14 y a partir de ese momento, el transporte público quedó interrumpido a lo largo de toda la tarde y la noche.

La actividad se retomará con normalidad el lunes 20, cuando comiencen a circular los primeros servicios del día.

La decisión de la UTA

Desde la UTA explicaron que la suspensión responde a los daños registrados en distintas unidades durante las celebraciones del último miércoles. Un grupo minoritario protagonizó hechos de vandalismo que provocaron importantes roturas en los colectivos.

Frente a esa situación, el gremio resolvió interrumpir el servicio con el objetivo de preservar tanto a los trabajadores como a las unidades afectadas.

De esta manera, Mar del Plata se quedó sin servicio de colectivos desde la tarde del domingo hasta la madrugada del lunes, cuando el transporte urbano volverá a funcionar con su cronograma habitual.