Prorrogan por 60 días las licencias de conducir de la provincia de Buenos Aires que vencen entre julio y agosto

La Municipalidad de General Pueyrredon informó que la Dirección de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito de la provincia de Buenos Aires -a través de la Disposición 10/2026- prorrogó los vencimientos de todas las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en la Provincia, sin importar la categorías, cuyo vencimiento impreso haya operado u opere entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de agosto de 2026 inclusive, por el término de 60 días corridos, contados desde la fecha de sus respectivos vencimientos.

La medida se da en el marco del Convenio Específico de Delegación de Facultades suscripto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la provincia de Buenos Aires para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir de carácter interjurisdiccional.

Aplazan por 60 días los vencimientos de las licencias de conducir ante cambios en el sistema de emisión. Foto: MGP

A través de este acuerdo, a partir del día 6 de julio de este año se implementaron las modificaciones operativas derivadas del nuevo procedimiento para el otorgamiento y renovación de las citadas licencias profesionales interjurisdiccionales.

Esta nueva disposición produjo que, durante los primeros días de implementación, se hayan verificado diversas dificultades operativas vinculadas con la adecuación del nuevo esquema.

En caso de persistir las dificultades operativas, el plazo de prórroga podrá extenderse por un período igual adicional. Foto: MGP.

Asimismo, se determinó establecer que el plazo previsto mencionado anteriormente se podrá extender por igual período, en caso de persistir las circunstancias operativas que motivan la presente medida.