Casas elevadas: por qué cada vez más proyectos despegan del suelo

Las viviendas elevadas permiten adaptarse a terrenos complejos, reducir el contacto con la humedad y aprovechar mejor las vistas del entorno.

Las casas elevadas suelen llamar la atención por su aspecto moderno. Sin embargo, detrás de esa imagen hay una decisión arquitectónica con múltiples beneficios.

Construir una vivienda separada del terreno permite adaptarse mejor a determinadas condiciones naturales, reducir algunos riesgos y aprovechar características del lote que, con un sistema tradicional, resultarían más difíciles de resolver.

En terrenos con desniveles, elevar la estructura puede evitar grandes movimientos de suelo y simplificar la construcción.

Por eso, este tipo de proyectos comenzó a ganar protagonismo tanto en zonas costeras como en áreas serranas y terrenos con fuertes desniveles.

¿Qué es una casa elevada?

Se trata de viviendas cuyo volumen principal se apoya sobre pilotes, columnas o estructuras especialmente diseñadas para mantener la construcción por encima del nivel del suelo.

La altura puede variar desde algunos centímetros hasta varios metros, según el terreno, el proyecto y las necesidades de cada obra. Debajo de la vivienda suele quedar un espacio libre que puede utilizarse como cochera, galería, depósito o simplemente mantenerse abierto para favorecer la ventilación.

Las principales ventajas

Aunque cada proyecto responde a una realidad diferente, las casas elevadas ofrecen una serie de beneficios que explican su creciente popularidad.

El espacio libre bajo la vivienda favorece la ventilación y, según el proyecto, puede destinarse a cocheras, galerías o áreas de guardado.

Entre ellos se destacan:

Menor contacto con la humedad del terreno.

Mejor comportamiento frente a lluvias intensas o anegamientos.

Posibilidad de construir sobre pendientes pronunciadas.

Mejores vistas cuando el lote tiene desniveles.

Mayor circulación de aire bajo la vivienda.

Menor intervención sobre el terreno natural.

Además, en algunos casos permiten preservar árboles o adaptarse a paisajes donde una construcción tradicional requeriría movimientos de suelo mucho más importantes.

Una solución para terrenos difíciles

En lugar de modificar completamente un lote para adaptarlo a la vivienda, este sistema propone lo contrario: que la casa se adapte al terreno. Por eso resulta frecuente encontrar este tipo de construcciones en zonas montañosas, bosques, áreas costeras o terrenos con pendientes.

La estructura elevada reduce la necesidad de grandes excavaciones y puede disminuir el impacto ambiental de la obra.

¿Tiene sentido en Mar del Plata?

Aunque no son habituales dentro del casco urbano, las casas elevadas podrían encontrar un escenario favorable en algunos sectores del partido de General Pueyrredon.

En sectores con pendientes naturales, como algunas zonas del sur de Mar del Plata o Sierra de los Padres, las casas elevadas podrían ofrecer ventajas funcionales y paisajísticas.

Barrios como Sierra de los Padres, Los Acantilados, San Eduardo del Mar o Chapadmalal presentan terrenos con desniveles naturales, pendientes o cercanía a barrancas donde este tipo de arquitectura puede ofrecer ventajas tanto funcionales como paisajísticas.

En muchos casos, elevar la vivienda también permite mejorar las visuales hacia el entorno y reducir el contacto permanente con la humedad del suelo, un aspecto especialmente valorado en zonas cercanas al mar.

Diseño y eficiencia

La arquitectura contemporánea encontró en las casas elevadas una oportunidad para combinar funcionalidad con diseño. Grandes ventanales, terrazas panorámicas, estructuras livianas y materiales como acero, hormigón o madera suelen formar parte de estos proyectos.

Al mismo tiempo, el espacio libre inferior favorece la ventilación y ayuda a disminuir la acumulación de humedad bajo la vivienda.

¿Son más caras?

No necesariamente: el costo depende del tipo de estructura, del terreno y del sistema constructivo elegido. Si bien los pilotes o fundaciones especiales pueden representar una inversión mayor en algunas obras, también pueden compensarse con menores movimientos de suelo o soluciones más simples para terrenos complejos. Por eso, el presupuesto siempre debe analizarse caso por caso.

Este tipo de arquitectura suele aprovechar al máximo las visuales, especialmente en terrenos costeros o serranos.

Una tendencia que prioriza adaptarse al entorno

Durante décadas, gran parte de la construcción buscó modificar el terreno para que se ajustara al proyecto. Hoy ocurre cada vez más lo contrario. Las casas elevadas representan una forma diferente de pensar la arquitectura: aprovechar las condiciones naturales del lugar, intervenir lo menos posible sobre el paisaje y diseñar viviendas capaces de convivir mejor con su entorno.

En un contexto donde la eficiencia, la sustentabilidad y el respeto por el ambiente ganan importancia, construir por encima del suelo dejó de ser una rareza para convertirse en una alternativa cada vez más considerada por arquitectos y desarrolladores.