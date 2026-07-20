Trabajadores de una reconocida clínica realizaron una ruidosa protesta por falta de pago

Trabajadores de una reconocida clínica privada de Mar del Plata, nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), realizaron este lunes una ruidosa protesta a la salida del establecimiento por falta de pagos.

Tal como se informó la semana pasada, desde el gremio de la sanidad reclaman por el atraso en el pago del aguinaldo para los trabajadores que se desempeñan en la Clínica Mar del Plata. Según confiaron, las autoridades del establecimiento prometieron completar el pago recién en agosto.

Con bombos y platillos, esta mañana se realizó una protesta para visibilizar el reclamo que atraviesan en la institución, ubicada en inmediaciones de Alberti y San Luis, sin afectar el tránsito en la cuadra.

A raíz de esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta y movilización, con asambleas permanentes y no se descarta que, de persistir el conflicto, pueda ampliar las medidas de fuerza y analizar la retención de tareas.