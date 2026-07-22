Un nuevo municipio se suma al programa bonaerense Puentes: ya son más de 80

Uno de los centros universitarios del programa Puentes construido en la provincia de Buenos Aires.

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializaron la incorporación del partido de General Lavalle al programa Puentes, una iniciativa destinada a ampliar el acceso a la educación universitaria en el interior bonaerense. La medida quedó establecida mediante la resolución N.º 368/2026 del Ministerio de Gobierno, que aprueba el otorgamiento de un subsidio a favor del municipio en el marco del plan de integración territorial.

El convenio fue firmado entre el Ministerio de Gobierno, el Consejo Provincial de Coordinación del Sistema Universitario y Científico y la municipalidad de General Lavalle, con el objetivo de fortalecer el centro de formación universitaria local.

Autoridades del gobierno bonaerense en un encuentro por el programa Puentes desarrollado en Mar del Plata.

Carreras de pregrado, grado y posgrado en Lavalle

De acuerdo con la resolución, los fondos permitirán desarrollar distintas propuestas académicas, entre ellas carreras de pregrado, grado y posgrado, capacitaciones, seminarios, congresos, conferencias y otros eventos de carácter educativo. La iniciativa busca acercar oportunidades de formación superior a los vecinos sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

El programa Puentes tiene como finalidad garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria para los bonaerenses. Para ello, articula convenios entre el gobierno provincial, las universidades y los municipios, impulsando el dictado de carreras adaptadas a las necesidades productivas y de servicios de cada distrito.

Además del financiamiento para la oferta académica, el programa contempla aportes destinados a la creación, ampliación, refacción y equipamiento de centros universitarios, incluyendo la instalación de aulas bimodales que permitan combinar modalidades presenciales y virtuales.

Más de 80 municipios forman parte de Puentes

Actualmente, más de 80 municipios bonaerenses forman parte de Puentes. A través del programa se articulan propuestas con 25 universidades, que ofrecen 368 carreras distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Con la incorporación de General Lavalle, el distrito se suma a esta red provincial que busca descentralizar la educación superior, generar nuevas oportunidades de formación y evitar el desarraigo de jóvenes que, hasta ahora, debían emigrar para continuar sus estudios universitarios.