Asesinó a su expareja y se fue a los festejos del Carnaval con la ropa manchada de sangre

Un brutal femicidio se registró en la localidad bonaerense de General Lavalle, al trascender que un hombre fue detenido acusado de asesinar a su expareja y, posteriormente, presentarse en los carnavales de la ciudad con la ropa manchada de sangre.

La víctima fue identificada como Eugenia Mandiburu, una empleada municipal que fue hallada sin vida dentro de su vivienda, ubicada en la intersección de las calles Cordine y Bartolomé Mitre, a pocas cuadras del lugar donde se realizaban los corsos.

Según la policía, Mandiburu fue atacada con un objeto punzante dentro de la casa. Tras el hecho, el agresor ocultó el cuerpo detrás de un sillón y abandonó el domicilio.

El principal sospechoso es Javier Flores, la expareja de la víctima. Los testigos aseguraron que se presentó en los festejos de carnaval con la ropa manchada de sangre y heridas visibles, como marcas en la nuca y un dedo cortado.

El entorno de la víctima, al notar el estado del hombre y no recibir respuestas de ella, dio aviso a la policía. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Eugenia y procedieron a detener a Flores.

Durante el operativo se secuestraron las prendas que llevaba puestas para incorporarlas como evidencia en la investigación. La causa quedó a cargo de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, que buscará determinar si el acusado actuó con algún tipo de complicidad.