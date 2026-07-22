Preocupación por la desaparición de Cecilia: salió el martes de su casa y "podría estar desorientada"

En caso de haberla visto o contar con información sobre ella, se puede comunicar al 911 o también al 2234249475.

Buscan de forma desesperada a Cecilia, una mujer que está bajo tratamiento psiquiátrico y su familia perdió contacto total con ella desde la mañana del martes.

Según informaron en una imagen difundida para hallarla, la mujer desaparecida está diagnosticada con psicosis y dejó de tomar su medicación, por lo que temen que se encuentre desorientada.

La mujer dejó de tomar su medicación y "podría estar desorientada", según informaron.

El pedido de sus familiares empezó a circular este miércoles en redes sociales, luego de que Cecilia haya abandonado su hogar hace más de 24 horas y desde entonces no tengan noticias acerca de su paradero.

Aunque no se contactaron, fus vista por última vez el martes a las 18:10 en San Luis y la avenida Juan José Paso, en dirección hacia el centro.

El mismo día sus seres queridos se presentaron en una sede policial para avanzar con la denuncia por su desaparición y a su vez, esta mañana su padre se encontraba en el juzgado para continuar con las gestiones del caso.

En caso de haberla visto o contar con información sobre ella, se puede comunicar al 911 o también al 2234249475.