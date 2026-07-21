Sin pistas firmes, la familia de Adriana Terenzi continúa el rastrillaje por las playas de Mar del Plata

Ya pasaron dos semanas desde que la familia de Adriana Noemí Terenzi encontró una nota de despedida junto a una fotografía para que la recordaran. Desde entonces, sus hijas y allegados emprendieron una búsqueda incansable para dar con su paradero.

Adriana, de 63 años, atravesaba un momento muy difícil: "Me voy hacia el mar", fueron las palabras que guiaron desde el primer día los rastrillajes organizados por su familia.

La mujer de 63 años fue vista por última vez cuando abordó un colectivo desde Batán hacia Mar del Plata.

"Hoy nos encontramos en las playas de la zona céntrica, desde Alfonsina Storni hasta Las Toscas y el Torreón del Monje. De acá vamos a seguir hacia el paseo Galíndez. Otra de mis hermanas, junto a un grupo de personas, está recorriendo la zona de Constitución", contó Ariadna, una de sus hijas, en diálogo con 0223.

Pese al dolor que atraviesan, aseguran que no pueden quedarse esperando en sus casas. "No tenemos novedades ni indicios de nada. Nos basamos en la carta, donde dice que se dirige hacia el mar, y en la declaración de un testigo que la vio subir al colectivo desde Batán hacia Mar del Plata", explicó.

Sus familiares aguardan el análisis de las cámaras de seguridad.

Adriana fue vista por última vez el lunes 7 de julio, a las 17.17, cuando abordó un colectivo de la línea 715/720 en Batán con destino a Mar del Plata. Una vecina logró identificarla y el chofer también confirmó haberla trasladado, aunque ninguno pudo precisar en qué lugar descendió.

Mientras tanto, la familia aguarda el análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que podría permitir reconstruir el recorrido que realizó tras bajar de la unidad.

Adriana fue diagnosticada con depresión y durante 2024 atravesó un tratamiento oncológico.

"Nos dijeron que entre hoy y mañana tendrían el resultado del relevamiento. Lo único que nos informaron es que hubo un impacto de antena a las 20.33, en la zona de 25 de Mayo, entre Córdoba y San Luis. A partir de ese dato se está revisando un radio de cámaras que todavía no fue analizado por completo", reveló Ariadna.

Por esa razón, este miércoles decidieron concentrar la búsqueda en la zona céntrica de la costa. Sin embargo, si no obtienen respuestas, continuarán los rastrillajes en el sector de Acantilados.

Adriana fue diagnosticada con depresión y durante 2024 atravesó un tratamiento oncológico tras ser operada por un cáncer, una experiencia que, según su familia, la afectó profundamente. "Salió bien de la operación y seguía con el tratamiento. Es la primera vez que pasa algo así; jamás se había ido de su casa ni había desaparecido", relató su hija.

También recordó que su madre manifestaba con frecuencia su temor al paso del tiempo. "Siempre expresó que tenía mucho miedo a la vejez y al desgaste que conlleva. En la nota dice que tiene miedo de vivir y de convertirse en una carga para nosotras. Nunca imaginamos algo así", lamentó.

Quienes puedan aportar información sobre Adriana Noemí Terenzi pueden comunicarse al 911 .

A los rastrillajes se sumaron familiares, amigos, vecinos y personas que conocieron el caso a través de las redes sociales. También colaboran efectivos de la Comisaría Octava de Batán, de la Comisaría del Casino -por jurisdicción-, personal de rescate y un vecino que, de manera voluntaria, aportó un dron para realizar recorridos aéreos.

"Empapelamos la ciudad, la búsqueda sigue difundiéndose en redes y los medios siempre están presentes. Vamos a seguir insistiendo donde haga falta para que continúen buscando a mi mamá. Es una persona y tiene que ser encontrada", concluyó Ariadna.

Quienes puedan aportar información sobre Adriana Noemí Terenzi pueden comunicarse al 911 o con Ariadna al 223 525-9193.