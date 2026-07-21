Buscan a dos adolescentes desaparecidas: una de ellas padece epilepsia y no tiene su medicación

La preocupación crece con el paso de las horas por la desaparición de Cristal Abigail Rivas, de 14 años, y Maia Ludmila Campos Montano, de 13, quienes fueron vistas por última vez el 17 de julio en las inmediaciones de Berutti y avenida Monseñor Zavala, en Mar del Plata. Desde entonces, sus familias, junto a las autoridades, mantienen una intensa búsqueda para intentar encontrarlas.

No es la primera vez que ambas adolescentes son buscadas. En mayo de este año ya habían desaparecido del centro Apand, donde se encontraban alojadas, y posteriormente fueron localizadas. Ahora, una nueva ausencia vuelve a encender las alarmas y genera una profunda preocupación entre sus allegados.

No es la primera vez que ambas adolescentes son buscadas.

Según la información difundida, Cristal Abigail Rivas es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene cabello negro hasta los hombros y un aro en el lado izquierdo de la nariz. Al momento de su desaparición vestía jeans claros, buzo negro y zapatillas blancas. Su caso reviste especial gravedad, ya que padece epilepsia y no llevaba consigo la medicación que necesita para su tratamiento.

Por su parte, Maia Ludmila Campos Montano mide alrededor de 1,50 metros, es de contextura delgada, tiene cabello castaño por debajo de los hombros y también posee un aro en el lado izquierdo de la nariz. Vestía una campera roja, blanca y azul, pantalón deportivo azul con rayas blancas y zapatillas blancas.

Las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad para dar con el paradero de las adolescentes. Cualquier persona que pueda aportar información debe comunicarse de inmediato al 102 o al 911, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

Los investigadores remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser determinante para encontrarlas, especialmente teniendo en cuenta la condición de salud de Cristal y el tiempo transcurrido desde la última vez que ambas fueron vistas.