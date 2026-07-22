Denuncian a una reconocida obra social por dejar sin atención médica a más de mil afiliados

La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica (Soepmpza) denunció que la Obra Social del Personal de Panaderías (Ospep) dejó nuevamente sin cobertura médica a más de 1.000 panaderos, panaderas y sus grupos familiares en Mar del Plata y la Costa Atlántica. La situación afecta a más de 25 localidades y a más de 4.000 personas.

“Queremos hacer pública esta grave y compleja situación de abandono que están atravesando nuestros afiliados y afiliadas, producto de la falta de prestaciones y atención médica por parte de la obra social”, denunció el secretario general del sindicato Matías Coronel.

Según la Comisión Directiva del gremio, actualmente no existen lugares físicos para la atención, hay falta de respuesta personalizada y se cortan los servicios de manera sorpresiva extendiéndose durante semanas en clínicas, sanatorios, farmacias y laboratorios, entre otros.

"La situación es realmente crítica", expresó el secretario general del gremio, Matías Coronel.

La situación no solo deja sin cobertura a las y los afiliados, sino que además los obliga a afrontar gastos muy elevados en estudios programados, en la compra de medicación oncológica y en tratamientos, así como en prácticas de mediana y alta complejidad, como resonancias magnéticas, tomografías u otras.

A ello se le suman los costos de traslado para quienes residen en distintas localidades de la Costa Atlántica y los casos de pacientes que en estado desesperante quedaron sin cirugías ni atención de guardia. Ante la falta de prestadores, incluso, muchos deben recurrir al hospital público donde, por figurar con cobertura, se les dificulta la atención.

“Desde nuestro espacio exigimos a los directivos de Ospep que escuchen la voz de los panaderos y panaderas, y que brinden una pronta respuesta a sus reclamos y necesidades”, expresó Coronel y subrayó: "La situación es realmente crítica".