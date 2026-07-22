Estudiantes rifan su auto para financiar el cortometraje final de su carrera

Renata Vecchi Rossi, Joaquin Zini, Rocío Ramos, Yoel Flores y Paloma Perrier son estudiantes del cuarto año de la carrera de Realizador Audiovisual de la Escuela de Artes Visuales Martín A. Malharro y se encuentran rodando “Como ellas”, un thriller psicológico íntegramente en Mar del Plata, pero la situación económica que atraviesan los obliga a buscar diferentes alternativas para financiar el film con el que esperan rendir el último final del tramo académico y, en las últimas semanas, decidieron rifar su furgoneta, para poder cubrir los gastos del trabajo final.

“El Nubemóvil”, como lo bautizaron, es una furgoneta Daihatsu Hijet Wide 55 clásica que, a pesar de la antigüedad, el vehículo está en óptimas condiciones de uso y, es rifado por los integrantes del equipo de “Como ellas”. “El nubemóvil es reconocido por recorrer durante años las calles de Mar del Plata y será sorteado para colaborar con el financiamiento de “Como Ellas””, sostienen desde el equipo de rodaje.

“El sorteo del icónico Nubemóvil es una iniciativa que busca transformar un ícono de la ciudad en el impulso para concretar este proyecto cinematográfico”, sostienen al tiempo que indican que el vehículo fue donado por “Nube Perrier” y será sorteado el 5 de agosto. Cada número tiene un valor de 30 mil pesos y puede adquirirse escribiendo por Whatsapp al 2235023091 y al 2236920174.

Sobre el proyecto

“Como ellas” es un cortometraje de terror psicológico que cuenta la historia de Amparo, una chica de 21 años sin red familiar que llega a trabajar como empleada doméstica, cama adentro, a la casa de Rosa y Salvador, una pareja de ancianos.

A medida que pasan los días, empieza a notar que su cuerpo se deteriora de manera progresiva e inexplicable, mientras los ancianos parecen recuperar vitalidad.

Cuando Amparo descubre que no es la primera chica que pasa por esa casa, tiene que decidir qué hacer con lo poco de cuerpo que le queda.



Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de preproducción y el equipo está organizando distintas actividades para reunir los fondos necesarios para concretarlo.