Matías Duville, el marplatense que conquistó la Bienal de Venecia

30 toneladas de sal y diferentes tipos de carbón llegaron en barco hasta los galpones del Arsenale veneciano para construir un diseño en el suelo del pabellón argentino de la Bienal de Venecia que dio vida y es constantemente modificado al paso de cada visitante. La creación monumental del marplatense Matías Duville, “Monitor Ying Yang” deslumbra al mundo.

El artista, es el primer argentino que va a la exposición internacional más importante del mundo para montar su “mini ópera” con plataformas caminables que, posibilitan una obra cuyo aspecto es modificado constantemente por la interacción del público y que toma los 500 metros cuadrados de pabellón, que supo ser el astillero y base naval más grande y eficiente de Europa durante la era preindustrial.

Egresado del profesorado de Artes visuales de la Escuela Martín A Malharro, Duville es un apasionado por el dibujo y explicó sobre su último desafío que “La sal remite a los océanos y el carbón tiene muchas lecturas. Puede ser como más la parte terrestre, como un mundo en cenizas”

“Si bien no nací en Mar del Plata, me considero marplatense porque de muy chico nos mudamos para allá. Mi papá era químico y trabajaba en biología marina en el sur. Tengo muchos recuerdos de los primeros viajes y el encuentro con el primer gran paisaje, con toda la zona costera del sur, pero también lugares como el bosque petrificado”, dijo el artista que egresó de la emblemática escuela en 1998.

Elegida entre 69 proyectos, un récord de convocatoria Monitor ying yang destacó “por lo inédito de su propuesta de gran calidad”. “Su originalidad, coherencia conceptual y fuerza poética, así como su adecuación a la escala del espacio, justifican su selección para representar al país en el contexto internacional de la Bienal de Venecia”, destacó el jurado del evento artístico más importante del mundo.

Matías Duville trabaja con objetos, videos e instalaciones, aunque su obra se desarrolla principalmente a partir del dibujo. Evocando escenas desoladas con atmósferas enrarecidas y atemporales como las que preceden un cataclismo: huracanes, maremotos o situaciones de abandono en el bosque, funcionan como la visión onírica de un explorador errante, como un paisaje mental.

Su trabajo se caracteriza por la experimentación de soportes y materiales. Mediante trazos expresivos y procedimientos de cierta brutalidad, impacta la superficie dejando sus huellas en la representación, marcas en las que se mezcla la naturaleza de la materia y el paisaje.



