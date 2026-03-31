Dolor por la muerte de un histórico referente de la fotografía marplatense

Con profunda tristeza, comunicaron en la tarde de este martes el fallecimiento de Néstor Soria Deyuanini a sus 73 años, un destacado fotógrafo, realizador audiovisual y docente en Mar del Plata, reconocido por desempeñarse como jefe de área de la carrera de fotografía en la Escuela de Artes Visuales Martín A. Malharro.

La noticia fue informada por la institución académica, que lamentó la pérdida física de Soria, una figura imborrable de la escuela de arte ubicada en La Pampa y la avenida Luro, a la que le dedicó casi 30 años de su vida, desde inicios de 1983 hasta finales de 2011, cuando se jubiló.

Su huella en la Malharro trascendió las aulas. Durante sus casi tres décadas de labor, no solo formó técnicamente a generaciones de fotógrafos, sino que fue el arquitecto de la currícula que modernizó la enseñanza de la disciplina en la ciudad, logrando el equilibrio entre el rigor del laboratorio analógico y la irrupción de la era digital.

Fuera del ámbito institucional, su pasión por la imagen lo llevó a fundar el Grupo Expedición Fotográfica, un espacio de educación no formal que se convirtió en un refugio para aficionados y profesionales que buscaban una mirada más artística y menos comercial.

Además, el compromiso del profesional con la difusión cultural también se reflejó en su participación activa dentro del Foto Club Mar del Plata, donde era consultado frecuentemente como una autoridad en estética y composición.

Como artista, Soria exploró constantemente los límites del lenguaje visual. Su obra no se agotó en la fotografía fija, sino que incursionó con éxito en el realizador audiovisual y el videoarte, participando en muestras emblemáticas como su serie "Límites" (2004). En ella, retrató con una sensibilidad única las zonas periféricas y los silencios de una Mar del Plata que pocos se detenían a observar.

"Ayer dejó de sufrir para siempre un gran docente y reconocido fotógrafo que formó parte de la muestra colectiva de Arte “Mar del Sud Refugio Protector de los Pampistas" y gran amigo de Miramar. Queremos expresar nuestras sentidas condolencias a su familia, amigos y a todos sus alumnos que aprendieron el arte de la fotografía en la Malharro y en cada uno de los Foto - Club que fundó o ayudó a fundar. Descansa en paz, querido Néstor", fue una de las tantas despedidas en redes sociales.