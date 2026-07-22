Sin aguinaldo ni respuestas: trabajadores de una clínica privada comenzaron una retención de tareas

Más de 80 trabajadores y trabajadoras de la Clínica Mar del Plata que no percibieron aún el medio aguinaldo correspondiente al mes de junio profundizaron las medidas de fuerza e iniciaron este lunes una retención de tareas.

“Estamos frente a una situación muy grave. Las y los trabajadores no han percibido el medio aguinaldo, un derecho básico que no puede ser vulnerado bajo ningún concepto”, remarcó la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) de Mar del Plata Lina Guiorzzo.

"Desde Atsa agotamos la instancia de diálogo en la audiencia de conciliación del pasado 20 de julio, donde concurrimos con la voluntad de encontrar una solución que lleve tranquilidad a las familias afectadas. Sin embargo, la falta de respuestas concretas por parte de la empresa nos dejó sin otra alternativa que acompañar la decisión de los trabajadores de iniciar una retención de tareas", agregó Guiorzzo.

"cada ingreso es fundamental para sostener a las familias".

Desde el gremio aseguraron que este tipo de incumplimientos no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que generan también una enorme incertidumbre en un contexto económico difícil, donde

“No estamos hablando de un reclamo menor, estamos hablando de salarios que ya fueron trabajados y que deben ser abonados en tiempo y forma”, destacó la secretaria general y agregó: “Nuestro compromiso es claro: vamos a defender cada puesto de trabajo y cada derecho, porque detrás de cada salario hay familias que no pueden esperar".

"Exigimos responsabilidad, seriedad y el cumplimiento inmediato de las obligaciones salariales”, cerró Guiorzzo, y desde el gremio agregaron: "Vamos a seguir presentes, acompañando y tomando todas las medidas necesarias hasta que esta situación se resuelva".