Crisis en una reconocida clínica privada: "Le deben el aguinaldo a los trabajadores y no les hacen los aportes"

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) en Mar del Plata expresó su preocupación por la situación que están atravesando las y los trabajadores de la Clínica Mar del Plata.

Desde el gremio dejaron trascender que “los compañeros están sin cobrar el aguinaldo, no les están haciendo los aportes jubilatorios ni los aportes a las obras sociales". Por tal motivo, confirmaron que se encuentran en estado de alerta y movilización, con asambleas permanentes.

Atsa Mar del Plata también anunció que, de no solucionarse el conflicto en el establecimiento ubicado en San Luis 2562, el gremio podría ampliar las medidas de fuerza y analizar la retención de tareas.

"Es gravísimo porque la empresa tampoco se hace cargo de atender a aquellos que no tienen la prestación por no pagar”, expresaron desde el gremio y aseguraron que "a ellos (los trabajadores) les comunicaron que el pago del aguinaldo sería completado recién en agosto".

Y cerraron: "Lo que está pasando es lamentable, pero más allá de todo, lo que más nos preocupa es qué va a pasar en adelante".