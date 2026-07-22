Piden ampliar el recorrido de una línea de colectivos para que pase por una escuela de un barrio de Mar del Plata

La propuesta busca modificar el recorrido de la línea 562 para que ingrese al barrio Santa Rosa de Lima y tenga una parada más cercana a la Escuela Primaria N° 71.

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante busca modificar el recorrido de la línea 562 de colectivos para que pase por la Escuela Primaria N° 71 "Soldado de Malvinas", ubicada en el barrio Santa Rosa de Lima. La iniciativa, impulsada por el bloque de Unión por la Patria, apunta a facilitar el acceso de estudiantes, docentes y familias al establecimiento educativo y reducir los riesgos que implica el trayecto a pie desde la parada más cercana.

Según el expediente, actualmente quienes concurren a la escuela deben descender sobre la avenida Colón y caminar varias cuadras hasta el edificio ubicado en Falucho al 10080, frente a la plaza Plaza Pascual Alfonso Frontini. Los concejales sostienen que ese recorrido obliga a niños y adolescentes a atravesar un sector con alto flujo vehicular y sin la infraestructura vial adecuada para garantizar una circulación segura.

La Escuela Primaria N° 71 "Soldado de Malvinas" del barrio Santa Rosa de Lima.

En ese sentido, el proyecto señala que la avenida Colón, entre las calles 234 y 240, presenta una circulación constante de vehículos particulares y colectivos, mientras que el sector carece de demarcación vial y de medidas de reducción de velocidad, lo que incrementa el riesgo para quienes se desplazan caminando hacia la escuela.

"La comunidad educativa, familias y vecinos del barrio Santa Rosa de Lima imploran la necesidad de que la línea pueda aproximarse a la Escuela Primaria Nº71 para facilitar el acceso y llegada de estudiantes y trabajadores a la misma", sostuvo Diego García, impulsor del proyecto.

El concejal Diego García impulsó el proyecto que solicita incorporar un nuevo tramo al recorrido de la línea 562 para mejorar el acceso de alumnos, docentes y familias a la Escuela Primaria N° 71.

Cómo cambiaría el recorrido

La propuesta solicita al Ejecutivo que evalúe incorporar un desvío al recorrido de la línea 562 para que ingrese al barrio Santa Rosa de Lima. El trayecto sugerido comprende avenida Colón, calle 240 (Angelelli), Falucho, calle 234 (Ciudad de Rosario) y nuevamente avenida Colón, acercando el servicio hasta las inmediaciones de la institución educativa, en lugar de continuar el recorrido completamente por Colón, como ocurre actualmente.

En tanto, García remarcó la importancia de incorporar este nueva trayecto dentro del expediente donde se debate un nuevo pliego para el transporte público. "Surge la necesidad de poder incorporar a este nuevo pliego de bases y condiciones el cambio de recorrido de la línea 562 para garantizar el acceso de niñeces, familias y miembros de la comunidad educativa", remarcó el edil.