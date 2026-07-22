Necochea sin transporte público: choferes suspenden el servicio de colectivos por 48 horas

Choferes de la UTA decidieron no circular con los colectivos en Necochea y Quequén.

Los usuarios del transporte público de Necochea y Quequén deberán afrontar dos jornadas sin colectivos luego de que los choferes resolvieran iniciar una retención de tareas por 48 horas. La decisión fue adoptada en una asamblea convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como respuesta a los reiterados incumplimientos salariales denunciados por los trabajadores.

La medida comenzó a regir este martes y se extenderá hasta las 5 de la mañana del jueves, período durante el cual no prestarán servicio las distintas líneas urbanas que operan en ambas localidades.

Falta de pago de salarios y ausencia de suma compensatoria

Según expresaron desde el sector gremial, el conflicto responde a la falta de pago de los salarios correspondientes al último período, además de diferencias en la liquidación del medio aguinaldo y otros compromisos económicos que las empresas aún no regularizaron.

Entre los reclamos también figura una suma fija compensatoria que, de acuerdo con lo acordado entre las partes, debía abonarse antes del 31 de mayo y que todavía permanece pendiente.

48 horas de paro en el partido de Necochea para los colectivos.

Como consecuencia de la medida, quedaron paralizadas todas las líneas de colectivos, tanto las que conectan distintos barrios de Necochea como las que unen la ciudad con Quequén. La interrupción del servicio afecta además los recorridos hacia la zona céntrica, el sector costero y los barrios periféricos.

Desde la UTA señalaron que la retención de tareas se mantendrá hasta el plazo establecido, salvo que durante las próximas horas surja una propuesta que permita destrabar el conflicto y garantice el cumplimiento de las obligaciones salariales por parte de las empresas concesionarias.