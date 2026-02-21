Identificaron a la mujer hallada en un baldío e investigan las causas de la muerte

Una patología preexistente, un informe preliminar no concluyente y la necesidad de estudios complementarios. Esos son los motivos por los que el hallazgo de una mujer sin vida en un descampado de Punta Mogotes derivó en una causa por averiguación de causales de muerte mientras se intenta descartar o confirmar la participación de terceras personas.

La víctima de 57 años fue identificada como Mercedes Rosa Del Luca y se domiciliaba a unas veinte cuadras del descampado ubicado en Soler y Croce donde el viernes a la noche la halló su pareja. El sujeto de 48 años dijo que la mujer se había ido de la casa cuatro horas antes, que tenía problemas de salud y que estaba en estado de ebriedad cuando se retiró.

Durante las tareas propias del levantamiento de rastros en el lugar, cubierto con altos pastizales, no se hallaron lesiones visibles y todo indicaba una muerte de carácter natural. Sin embargo, la fiscal Constanza Mandagarán ordenó la realización de la autopsia que este sábado llevó adelante personal de Policía Científica.

Más allá del hermetismo con relación al informe preliminar que recibió la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que los profesionales dispusieron realizar los protocolos completos con nuevos hisopados a analizar para confirmar o descartar la participación de terceras personas.

Si bien en un primer momento se pensó que podría tratarse de broncoaspiración a partir de una enfermedad pre existente, algunos elementos permitirían pensar en un mecanismo de asfixia por compresión en la zona del cuello.

A la espera de varias testimoniales previstas para el domingo, incluyendo a allegados y amigos de la víctima, la causa se mantiene calificada como averiguación de causales de muerte.