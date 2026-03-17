Temporal en Mar del Plata: un corte de luz afecta a una amplia zona de la ciudad

Las consecuencias del temporal empiezan a sentirse en la ciudad de Mar del Plata, más allá de que la tormenta descargó la lluvia de manera intermitente y en una cantidad menor a la que se preveía. De cualquier modo, el alerta naranja continúa.

En cuanto a los servicios públicos, la energía eléctrica se vio disminuida en diferentes zonas de Mar del Plata. "Actualmente se encuentra afectada la red de media tensión que abastece los siguientes barrios: Libertad, Parque Palermo, Bosque Grande, Las Heras, Colina Alegre y Las Dalias", informó Edea.

Cuadrilla de Edea en Mar del Plata. Foto archivo.

A su vez, aclararon que "se encuentran trabajando en los sectores afectados para normalizar el suministro eléctrico lo antes posible en la medida que las condiciones climáticas lo permitan, priorizando las situaciones de peligro".

Recomendaciones para los usuarios

En concordancia con el Municipio, la empresa solicitó a la población no circular por calles anegadas y no tocar cables cortados ni retirar ramas del tendido eléctrico. Con las clases suspendidas y las actividades familiares reducidas, el secretario de Seguridad de la Comuna, Rodrigo Goncalvez, pidió que "la gente que no tenga la necesidad de salir no lo haga".

Por último, Edea recordó en un comunicado oficial las vías de contacto para realizar reclamos técnicos: al 0800 666 3332, a través del Whatsapp al 223 6 34 3332 o por la página web www.edeaweb.com.ar