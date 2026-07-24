Buscan incentivar la incorporación de taxis y remises eléctricos con beneficios económicos

El proyecto busca actualizar una normativa vigente desde 1979 para incorporar de manera expresa vehículos eléctricos e híbridos al servicio de taxis y remises.

El Concejo Deliberante comenzará a analizar un proyecto de ordenanza que busca promover la incorporación de taxis y remises eléctricos, híbridos o impulsados por energías alternativas mediante un régimen de incentivos económicos. La iniciativa, impulsada por el concejal de la UCR Ariel Bordaisco, propone actualizar la normativa vigente desde 1979 y otorgar beneficios fiscales para facilitar la renovación de las unidades.

Si bien el proyecto habilita de manera expresa el uso de este tipo de vehículos en ambos servicios, el eje de la propuesta pasa por reducir los costos administrativos para quienes decidan realizar la inversión. "La ciudad no necesita esperar a que la totalidad del mercado automotor cambie para adecuar su normativa, ya que alcanza con reconocer que la tecnología ya existe, que la oferta es cada vez mayor y que el Estado municipal debe contar con herramientas para ordenar esa transición, sin improvisaciones y sin afectar la calidad del servicio", sostiene el expediente.

Si bien la normativa actual no prohíbe los taxis eléctricos, Bordaisco consideró importante incorporarlos explícitamente.

Actualmente, las ordenanzas 4.471 y 9.294 regulan el funcionamiento de taxis y remises. Bordaisco señaló que, en el caso de los taxis, no existe una prohibición expresa para habilitar vehículos eléctricos o híbridos, aunque considera necesario incorporarlos de manera explícita para evitar interpretaciones contradictorias. En cambio, advierte que la normativa de remises sí contiene disposiciones que hoy impiden su utilización.

"El objetivo es permitir que quienes estén en condiciones de incorporar estas tecnologías puedan hacerlo dentro de un marco claro, controlado y reglamentado por la autoridad de aplicación", argumentó el concejal

El concejal radical Ariel Bordaisco impulsa un proyecto para incentivar la incorporación de taxis y remises eléctricos e híbridos mediante beneficios económicos y una actualización de la normativa vigente.

Incentivos económicos

Uno de los puntos centrales del proyecto consiste en crear un esquema de beneficios económicos para compensar el mayor costo inicial que implica adquirir un vehículo eléctrico o híbrido. En ese sentido, propone eximir del 100% del pago de diversos derechos municipales vinculados con la habilitación y funcionamiento de taxis y remises. Entre ellos se incluyen:

La planilla de control de acondicionamiento técnico del reloj taxímetro.

El certificado de inspección técnica.

El certificado de alta, baja o transferencia de la licencia.

La expedición de la tarjeta plastificada de habilitación.

El otorgamiento de permisos provisorios para circular.

Para el edil, la inversión inicial que requieren estas unidades "resulta razonable" que sea acompañada con incentivos municipales que faciliten su incorporación.

La situación se da además en un contexto donde el Concejo Deliberante acaba de elevar a 15 años la antigüedad de los coches que pueden prestar el servicio, un plazo que ahora se prevé como improrrogable. Por ello, en los próximos años un número relevante de titulares deberá inexorablemente renovar la unidad, por lo que la posibilidad de los autos ambientalmente sustentables gana espacio.

La iniciativa propone incentivos económicos para facilitar la incorporación de tecnologías más limpias al transporte público individual de Mar del Plata.

La mirada ambiental

La iniciativa también se fundamenta en criterios ambientales y toma como referencia la Ordenanza 25.850, que establece el Marco Ambiental de General Pueyrredon. En ese sentido, el proyecto sostiene que "actualizar los regímenes de taxis y remises para admitir tecnologías más limpias constituye una medida concreta, razonable y de aplicación directa sobre actividades urbanas de prestación permanente".

Además, Bordaisco recordó que la normativa ambiental local dispone que las políticas públicas deben orientarse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer tecnologías que contribuyan a la transición hacia una movilidad más sustentable.