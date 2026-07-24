El sector pesquero profundiza su reclamo y denuncia que la "inacción" del Municipio agrava la crisis

La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (Aepcyf) y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa), dos de las principales entidades del sector pesquero de Mar del Plata, publicaron un duro comunicado en el que responsabilizan al gobierno municipal del deterioro de la actividad.

Para el sector, la falta de acciones concretas por parte del Municipio está agravando la crisis económica que atraviesa a las pymes locales. Las cámaras empresarias señalaron que este presente responde a una combinación de factores nacionales, provinciales y también municipales.

Aepcyf y Udipa cuestionaron la falta de respuestas del gobierno municipal frente a la crisis del sector.

Hicieron especial hincapié en el rol del gobierno del partido de General Pueyrredon al que acusan de mantener una postura de "desinterés" frente a la realidad que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del sector pesquero.

Falta de conocimiento y de empatía

En el comunicado, las entidades expresaron que la ausencia del Estado en sus tres niveles es alarmante, pero que lo es aún más a nivel local por la "falta de interés, conocimiento, prejuicio y empatía" de las autoridades municipales. Esa actitud hacia las pymes pesqueras, argumentan en el escrito, profundiza la crisis que atraviesa a toda la actividad.

Aepcyf y Udipa advirtieron además que las decisiones adoptadas en materia de administración pesquera durante los últimos tiempos se alejan de los modelos internacionales de manejo sustentable de los recursos, lo que afecta el desarrollo económico y la preservación de la actividad largoplacista.

La actitud del Municipio hacia las pymes pesqueras, argumentan en el comunicado, profundiza la crisis que atraviesa a toda la actividad.

También remarcaron que la pesca constituye uno de los motores productivos de la ciudad y reclamaron políticas públicas que permitan sostener el empleo, mejorar la competitividad y garantizar la continuidad de las empresas que operan en el Puerto de Mar del Plata.

Según expresaron, la falta de respuestas oficiales genera incertidumbre y pone en riesgo cientos de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente con la actividad. Este reclamo se suma a otros que distintos actores de la cadena pesquera vienen llevando adelante en los últimos meses.

Desde el sector insisten en que, más allá de las medidas que puedan tomarse a nivel nacional, es indispensable que el Municipio asuma un rol más activo en la defensa de la industria, que es una de las bases de la economía local.