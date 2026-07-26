Fue jugador de River, su carrera cambió para siempre y hoy trabaja en una cabina de peaje

Tuvo la oportunidad que miles de futbolistas anhelan, pero su historia terminó muy lejos de los estadios y los reflectores.

El fútbol suele regalar historias de gloria, pero también de sacrificio y reinvención. Ese es el caso de Ariel Raúl Medri, un ex River que llegó a debutar en la Primera División del "Millonario", aunque apenas disputó dos minutos oficiales antes de que su carrera tomara un rumbo completamente diferente. Tras colgar los botines, encontró trabajo en una cabina de peaje y comenzó una nueva etapa lejos de los grandes escenarios.

Nacido en Maggiolo, provincia de Santa Fe, Medri dio sus primeros pasos en el fútbol de su pueblo mientras continuaba con sus estudios. En 1982 tuvo una prueba en River que no prosperó, pero no bajó los brazos. Luego de pasar por las divisiones inferiores de Vélez y por distintos equipos del interior, finalmente logró incorporarse al club de Núñez en 1985, donde rápidamente comenzó a destacarse en la Reserva.

Su gran oportunidad llegó el 2 de mayo de 1987, cuando hizo su debut en la Primera División de River frente a Platense. Sin embargo, ese estreno terminó siendo también el único momento que tuvo con la camiseta del "Millonario". La llegada de un nuevo cuerpo técnico cambió el panorama y el mediocampista perdió terreno dentro del plantel profesional.

Después de su salida de River, Medri continuó su carrera en Atlético de Rafaela y en diferentes clubes del ascenso argentino, buscando la continuidad que nunca pudo conseguir en Núñez. Sin embargo, a mediados de la década del 90 decidió ponerle punto final a su etapa como futbolista profesional y regresar a su provincia natal para comenzar una nueva vida.

Ya instalado nuevamente en Santa Fe, consiguió trabajo en una cabina de peaje en Venado Tuerto, una realidad muy distinta a la que había imaginado cuando soñaba con consolidarse en la élite del fútbol argentino. Aun así, nunca perdió el vínculo con la pelota: obtuvo el título de director técnico y comenzó a trabajar con las divisiones juveniles de su localidad, dedicándose a formar nuevas generaciones y demostrando que la pasión por el fútbol puede mantenerse viva mucho más allá de una carrera profesional.