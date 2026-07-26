Salido de Netflix: es marplatense, probó suerte en España y dejó todo por una rusa

Tres meses más tarde, se reencontraron y Anna había aprendido español con los audios de Julián.

Hay historias que tardan años en construirse y otras que parecen escritas por el destino desde el primer encuentro. La de Julián y Anna pertenece a ese segundo grupo, y comenzó cuando él dejó Mar del Plata en marzo de 2022 para trabajar en hotelería mientras recorría el mundo y ella viajó desde Rusia para pasar unos días de vacaciones en Málaga.

Aunque apenas podían entenderse porque ninguno hablaba el idioma del otro, eso no fue impedimento para pasar cinco días pegados. El traductor del celular se convirtió en el tercer integrante de cada conversación, al tiempo que conocían la ciudad, iban al cine, compartían una pizza y tomaban helado.

“Nos comunicábamos todo el tiempo con el traductor, pero de alguna manera igual nos entendíamos”, recordó Julián. Sin embargo, para Anna hubo un momento que terminó marcando la diferencia. Hacía un calor insoportable y, mientras paseaban, él le compró una botella de agua. “Parece una pavada, pero ningún hombre había tenido ese detalle conmigo. Ahí empecé a mirarlo de otra manera”, contó.

La despedida era inevitable. Ella regresó a Rusia y Julián siguió en España, pero ambos sintieron que aquella historia no podía terminar de esa manera. Tres meses después volvieron a encontrarse en Málaga y para ese entonces, Anna había aprendido español escuchando una y otra vez los audios de WhatsApp de Julián, con su tonada bien argentina.

A través de Julián, Anna se hizo fanática del Rojo.

“Aprendí español con sus audios. Los escuchaba todo el tiempo hasta entenderlos”, recordó entre risas. Julián todavía se sorprende cuando piensa en eso. “Eran audios súper argentinos y ella hizo el esfuerzo de aprender el idioma para poder hablar conmigo”, valoró el joven.

En ese segundo encuentro, ya no hicieron falta traductores para hablar del futuro. “Ahí entendimos que queríamos estar juntos y hasta pensamos en casarnos”, explicó. Pasaron siete meses en España, pero el plan de casarse allí chocó rápidamente contra la burocracia local. Los trámites eran interminables y, según contaron, el hecho de que Anna fuera rusa hacía todavía más difícil conseguir la documentación necesaria.

Una nueva vida en Rusia

Entonces, a partir de esa dificultad, definieron salir de España y asentarse en Rusia. El destino elegido fue Kazán, la ciudad donde ella había vivido toda su vida. Desde entonces nunca más volvió a la Argentina. “Si no la hubiese conocido, probablemente hoy estaría viviendo en otro país, pero conocerla cambió completamente mi vida”, reconoció.

En la ciudad rusa ubicada en el sector europeo, se casaron, empezaron a construir una rutina juntos y descubrieron que, a pesar de haber nacido a miles de kilómetros de distancia, compartían una manera muy parecida de entender la vida.

Los dos coinciden en que jamás tuvieron una discusión y creen que gran parte de eso tiene que ver con las diferencias culturales que cada uno terminó admirando del otro. Anna asegura que la conquistó la forma en que Julián expresa lo que siente.

“Él siempre demuestra cariño, habla de lo que le pasa y de cómo se siente. En Rusia los hombres suelen ser mucho más cerrados”, precisó. Pero además, hubo otra cosa que la sorprendió: “No podía creer que cocinara, lavara y limpiara conmigo. Acá todavía existe una cultura bastante machista y no es habitual que los hombres compartan todas las tareas de la casa”, remarcó.

Por su parte, el marplatense encontró en Anna una sensibilidad que lo enamoró desde el primer momento y una lealtad que hoy destaca cada vez que le preguntan cómo es salir con una mujer rusa. “No quiero decir que las argentinas no lo sean, pero descubrí una cultura donde hay un enorme respeto por la persona que amás”, aclaró.

En otro punto, se refirió a una insólita escena que para él resume perfectamente esas diferencias. “Un día me preguntó si podía ponerse determinada ropa. Yo le respondí: ‘Ponete lo que quieras, ¿cómo te voy a decir yo qué tenés que usar?’”.

La reacción de los suegros rusos

Si adaptarse a un nuevo idioma y a una cultura completamente distinta parecía difícil, conquistar a la familia de Anna tampoco fue una tarea sencilla. “Cuando les dije a mis papás (Sergei y Olga) que estaba saliendo con un argentino, no lo podían creer. Sabían cosas de la cultura argentina, pero nunca habían conocido a un argentino”, recordó.

Julián fue aceptado por Olga y Sergei, los padres de Anna.

Su padre fue incluso más desconfiado. “Hasta que Julián no puso un pie en el aeropuerto, no creyó que realmente iba a venir a vivir a Rusia”, contó entre risas. No obstante, la historia terminó de la mejor manera. Hoy, el papá y la abuela de Anna aparecen con frecuencia en los videos que publica la pareja y se convirtieron en personajes muy queridos por los seguidores. “Mi abuela Nina lo trata como un nieto más”, expresó Anna, mientras Julián asegura que sus suegros todavía se sorprenden al verlo cocinar, limpiar o lavar los platos con total naturalidad.

Instalados en Kazán, ambos transformaron su historia en un proyecto de vida. Hoy trabajan de manera exclusiva creando contenido para YouTube, Instagram, TikTok y otras plataformas, donde muestran cómo es el día a día de un argentino viviendo en Rusia.

Entre los videos más vistos aparecen desafíos como meterse al río Volga congelado con la camiseta de la Selección Argentina, hacer un asado con 25 grados bajo cero junto a sus suegros o recorrer distintas ciudades mostrando costumbres que sorprenden tanto a rusos como a argentinos. Ella se encarga del marketing y de planificar el contenido, mientras que él responde buena parte de los comentarios, una tarea que muchas veces implica convivir con el odio de internet.

“Nos escriben de todo. Algunos me dicen que salgo con una espía, otros me critican por estar con una rusa, por comer carne de caballo o hacen comentarios sobre nuestro físico. Nuestro contenido no tiene nada que ver con la política; mostramos aventuras, diferencias culturales y nuestra vida en pareja”, explicó.

Tras complicaciones en España, la pareja del marplatense y la kazaní dio el sí en suelo ruso.

Aunque Julián todavía no habla ruso con fluidez, encontraron en el español el idioma de la pareja. Anna lo domina casi a la perfección debido a aquellos audios que escuchó una y otra vez cuando los separaban miles de kilómetros. También adoptó costumbres argentinas: es fanática del mate, suele aparecer con la camiseta de Independiente, el club del que él es hincha, y ya forma parte de un universo completamente distinto al que conocía antes de aquel viaje a España.

El gran objetivo de ambos es crecer en las redes para vivir de ese proyecto durante muchos años más, aunque Julián mantiene intacto otro sueño. Después de casi cuatro años sin volver al país, espera reencontrarse pronto con su familia y también recorrer todas las provincias junto a Anna, la mujer con la que apenas pudo intercambiar unas palabras en Málaga, pero con la que entendió, en apenas cinco días, que había encontrado al amor de su vida.