El lado oscuro del Torreón del Monje: la trágica historia de amor que inquieta a Mar del Plata

El Torreón del Monje es uno de los edificios más emblemáticos de la costa de Mar del Plata y también el escenario de una de sus leyendas más persistentes. Su silueta de estilo medieval, recortada sobre los acantilados, alimenta desde hace décadas relatos que conviven con su actual función turística y gastronómica.

La historia más conocida habla de un amor trágico entre el capitán español Álvaro Rodríguez y una joven indígena llamada Marina, pretendida también por el cacique Rucamará. Acorralado tras un enfrentamiento, el cacique habría tomado a la muchacha y se habría arrojado con ella al mar desde lo alto de la torre, sellando un final dramático.

Los trabajadores del lugar también notaron pasos y lamentos.

Las almas de los amantes no habrían abandonado el Torreón

Según la leyenda, las almas de los amantes nunca abandonaron el lugar y aún rondan el Torreón. Empleados, vigiladores y visitantes relataron a lo largo del tiempo ruidos extraños, pasos, lamentos y presencias que se manifiestan, sobre todo, durante la noche o en momentos de poca actividad.

Más allá de si se trata de mito o sugestión, el Torreón del Monje mantiene un aura misteriosa que lo distingue del resto del paseo costero. La leyenda forma parte de su atractivo turístico y convierte cada visita en un recorrido donde la historia, el paisaje y el misterio se entrelazan.