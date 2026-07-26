Tragedia en las playas de Necochea: volcó un jeep y murió su conductor

Le hicieron RCP en el lugar y lo trasladaron al hospital, pero no pudieron salvarle la vida.

Santiago Duca, de 35 años, era papá de dos nenas chiquitas y un fanático de los fierros. En eso se encontraba este sábado, poco antes de las 18:30, en las playas de Necochea, cuando sufrió un accidente mientras probaba un jeep con motor Chevrolet que había armado y perdió la vida.

Su prematura y trágica muerte conmocionó a su familia y al numeroso núcleo de amigos que lo rodeaba. En la mayoría de las despedidas había una contundente coincidencia en que se trataba de "una excelente persona".

"Santi, hacele una jaula amigo", ese era uno de los mensajes más repetidos en las redes sociales, en sus posteos con piruetas en los médanos y la costa a bordo de su inmaculado jeep rojo, con motor Honda K24 de 400 caballos de fuerza y sin jaula antivuelco.

A pesar de que el jeep blanco en el que se accidentó, y que había armado para un ferretero, sí tenía la barra de protección, el impacto fue letal. Sus amigos, que lo acompañaban en otros tres vehículos preparados para andar en la arena, llamaron de inmediato a los servicios de emergencia apenas volcó.

La víctima tenía dos hijas, de 5 años y 20 meses.

"Le hicimos maniobras de RCP (resucitación cardiopulmonar) con personal de Defensa Civil cuando llegamos al lugar. Luego fuimos abriendo camino a la ambulancia con policías y agentes de tránsito para trasladarlo al hospital, pero llegó sin vida", contó el director de Defensa Civil de Necochea, Augusto Fulton.

Respecto de las causas, las fuentes consultadas señalaron que "no se sabe qué es lo que sucedió, por qué se chocó las piedras y volcó" en la orilla del mar. Lo que se confirmó es que conducía a una velocidad muy alta (calculan que a más de 120 kilómetros por hora) cuando se produjo la tragedia.

Producto de la colisión, Duca salió despedido y sufrió múltiples golpes y fracturas, entre ellas una expuesta en una pierna y un traumatismo severo de tórax.

El lamentable siniestro se registró al sur de Necochea, en una zona conocida como el Paso del Arroyo, pasando Punta Negra y cinco kilómetros después de los once molinos eólicos que se pusieron en marcha en febrero de 2020.

Quién era Santiago Duca

Duca tenía dos hijas, una de 5 años y la otra de solo 20 meses. Trabajaba en el sector lubricentro de una estación de servicio ubicada en la esquina de la avenida 59 y la calle 70.

Santiago Duca (35) murió al volcar en un jeep en las playas de Necochea.

La víctima era un apasionado de los fierros y así quedó registro en Facebook, Instagram y TikTok, donde el mecánico de jeeps se definía con una broma en su bio: "Hago lo que me gusta y lo que no también, pero le cobro más caro".

Desde la Agrupación Necochense 4x4 lo despidieron "con profundo dolor" y aseguraron que "su pasión por los jeeps lo acompañó siempre, dejando una huella imborrable".

"Acompañamos de todo corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor, deseándoles fuerza y consuelo. Que encuentren paz en los recuerdos y en el cariño de quienes lo conocieron. Siempre estará presente en nuestros recuerdos", completaron.

El caso está a cargo de la UFI N° 1 de Necochea, a cargo del fiscal José Luis Cipolletti, aunque por estas horas lo está subrogando su colega Verónica Posse, debido a que se encuentra de licencia por razones de salud.