"Fue un segundo": dos jóvenes en moto chocaron contra un auto en la zona de Güemes

Un accidente de tránsito ocurrió este jueves por la mañana en la intersección de las calles Güemes y Alvarado, donde un automóvil y una motocicleta colisionaron. Como consecuencia del impacto, una joven de 24 años sufrió una lesión en una rodilla, aunque afortunadamente no presentó heridas de gravedad.

El hecho se registró cerca de las 9 de la mañana. Tras el llamado de emergencia, un patrullero y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados.

Una joven de 24 años sufrió una lesión en una rodilla y fue asistida por una ambulancia.

La conductora del automóvil relató a 0223 cómo ocurrió el siniestro: "Venía por la calle Güemes, en Alvarado me dio paso un auto y una moto que venía con dos personas pasó rápidamente e impactaron contra el capot".

Según explicó, en la motocicleta circulaban un joven y una chica, ambos de 24 años. "Ella quedó herida en el piso con dolor en una rodilla", señaló.

Tras el llamado de emergencia, un patrullero y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar.

La mujer destacó además la rápida respuesta de los servicios de emergencia: "Vino rápidamente el Same y chequearon que por suerte no tenía nada".

Respecto de las circunstancias del choque, consideró que la rapidez con la que circulaban pudo haber sido un factor determinante. "Fue un segundo, yo creo que venían a una velocidad elevada", expresó. Los efectivos constataron que los motociclistas no contaba con papeles ni registro.

Finalmente, reconoció que atravesó momentos de angustia tras el impacto, aunque se tranquilizó al conocer el estado de salud de los motociclistas. "Yo estuve muy nerviosa, pero al saber que los chicos están bien me quedé más tranquila", concluyó.