Un empresario de Balcarce quedó imputado por la muerte de un motociclista en el Amba

Un vecino de Cañuelas murió el pasado jueves en un siniestro vial ocurrido en el km 81 de la Ruta 3, en jurisdicción de Cañuelas, muy cerca del límite con Monte. Por el hecho fue imputado un empresario de la localidad de Balcarce.

Según replicó el sitio InfoCañuelas, la víctima -que quedó tendida sobre el carril lento en sentido a Monte tras un impacto por alcance- fue identificada como Eduardo Alberto Young, jubilado, de 67 años. Conducía una Bajaj Boxer CT100, dominio A291RSF, año 2026.

Como responsable del siniestro quedó imputado Ernesto José Ciantini, de 79 años, un empresario domiciliado en Balcarce. Conducía una SUV Audi Q5 Advanced Plus, dominio AI043WB, de color gris, radicada en Ituzaingó, provincia de Corrientes.

El cuerpo de Young fue hallado tendido sobre el carril lento, ya sin vida, y que a unos pocos metros estaba el Audi. Siempre siguiendo la reconstrucción del medio local, Ciantini acusó que otro auto que iba adelante de él realizó un sobrepaso, por lo que se topó con la moto sin alcanzar a frenar.

La causa por homicidio culposo quedó radicada en la UFI 1 de Cañuelas, a cargo del fiscal Roberto Javier Berlingieri.

La familia de Young difundió un comunicado para solicitar la colaboración de eventuales testigos del accidente, ocurrido entre las 11:15 y las 11:30 del jueves. En caso de que alguien cuente con fotografías, videos o cualquier información vinculada al hecho, se ruega comunicarse al 2226-480000.

Young era un vecino del barrio Hipotecario de Cañuelas y aficionado a la pesca. Las versiones difundidas por sus familiares indican que se dirigía a la Laguna de Monte. “Le encantaba ir a pescar. Siempre se mostraba muy amable y tranquilo”, dijo una vecina del mismo barrio.