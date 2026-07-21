Impactante accidente en la Ruta 2: dos camiones se engancharon y terminaron en el cantero central

Un fuerte accidente de tránsito se registró este martes sobre la Ruta 2, a la altura de la localidad de Las Armas, en el partido de Maipú, cuando dos camiones de gran porte protagonizaron un inusual siniestro.

Según la información preliminar, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido hacia Mar del Plata cuando, por causas que aún son materia de investigación, los semirremolques quedaron enganchados mientras transitaban por la autovía.

A raíz de esa maniobra, el camión que circulaba detrás comenzó a empujar al que lo precedía y ambos conductores perdieron el control de las unidades. Como consecuencia, los dos vehículos se desviaron hacia el cantero central y terminaron fuera de la calzada, con las cabinas parcialmente hundidas en una zanja. Los semirremolques quedaron atravesados sobre el sector parquizado que divide ambos sentidos de circulación.

Personal de auxilio de Aubasa, junto con equipos especializados, trabajó durante varias horas para asistir la emergencia y coordinar las tareas de remoción de los vehículos.

En paralelo, las autoridades avanzaron con las pericias para reconstruir la mecánica del accidente y determinar cómo se produjo el enganche entre ambos semirremolques, una situación poco habitual. Como consecuencia del operativo, el tránsito sobre la Ruta 2 se mantuvo con circulación reducida.

Desde los organismos intervinientes recomendaron a quienes circulen por la zona respetar la señalización, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente hasta la finalización de los trabajos.