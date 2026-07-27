Buscaban pruebas por varios robos y se toparon con un inesperado botín

La mujer de 23 años aprehendida en Quequén tras el allanamiento de la policía.

Una investigación iniciada a raíz de varios robos derivó en un allanamiento que permitió desarticular un centro de acopio de vehículos y autopartes de origen ilícito en Quequén. El procedimiento concluyó con la incautación de numerosos elementos de interés para distintas causas judiciales, entre ellos dos grandes armas de fuego. Además las fuerzas de seguridad concretaron la aprehensión de una mujer de 23 años.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle 549 al 3600, donde el personal policial halló autopartes pertenecientes a una Toyota Hilux sustraída recientemente, una motocicleta Honda Wave con pedido de búsqueda activo y otra camioneta Toyota Hilux requerida por la justicia.

En el lugar también fue encontrado un Volkswagen Vento que presentaba numeraciones identificatorias correspondientes a otro automóvil denunciado como robado. Dentro de ese vehículo los investigadores hallaron chapas patentes presuntamente utilizadas en uno de los hechos investigados, llaves del rodado sustraído y otros elementos que quedaron a disposición de los peritos para su análisis.

Los autos hallados por la policía en Quequén.

Tenencia ilegal de armas

Durante la diligencia judicial, además, fueron incautadas dos carabinas calibre .22, municiones de diferentes calibres, vainas servidas y un cargador de pistola. A partir de ese hallazgo se inició una causa por presunta tenencia ilegal de armas.

Los efectivos también secuestraron herramientas utilizadas para faena, cuchillos, hachas, picadoras de carne y una lona con manchas de sangre y restos de pelo vacuno. Estos elementos serán sometidos a distintas pericias para establecer si guardan relación con otra investigación en curso.

Las carabinas calibre .22 incautadas en Quequén.

Aprehensión y esclarecimiento de ocho expedientes penales

La pesquisa fue llevada adelante por el gabinete técnico operativo de la comisaría segunda de Quequén, con la colaboración de efectivos de las comisarías primera y tercera de Necochea. Según se informó, el trabajo de inteligencia y el análisis de registros obtenidos a través del centro pperativo de monitoreo fueron determinantes para identificar el domicilio allanado.

Como resultado del procedimiento fue aprehendida una mujer de 23 años, imputada por el delito de encubrimiento reiterado. En paralelo, la Justicia ordenó la detención del principal sospechoso de la investigación, quien no se encontraba en la vivienda al momento del allanamiento y permanece prófugo.

De acuerdo con fuentes policiales, el operativo aportó pruebas para el esclarecimiento de ocho expedientes penales relacionados con robos, hurtos de automotores, encubrimiento y tenencia ilegal de armas, consolidando un importante avance en las investigaciones desarrolladas en Necochea y Quequén.