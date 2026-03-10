El acusado de asesinar al bebé en la barbería confesó el crimen: "No sabía que había un bebé"

En los últimos días Gian Mastrocola, un bebé de un año y medio, fue asesinado en medio de una balacera en una barbería de Rosario. El negocio funcionaba en el garage de una casa familiar y se convirtió en epicentro de un ataque a balazos tras el enfrentamiento de un conocido con un grupo de violentos.

Después del terrible tiroteo que dejó sin vida al bebé fueron detenidas tres personas, aunque una de ellas ya recuperó la libertad. El resto de los implicados quedó en prisión preventiva y ya declararon ante el juez Juan Gasparini en el Centro de Justicia Penal.

El detenido señalado como autor material del crimen fue identificado como Kevin Portillo, de 25 años. En su declaración admitió haber disparado el revólver calibre .38, pero se excusó: “Nunca vi que estaba el bebé en la barbería”. Según medios locales, el chico dijo que de haberlo visto “nunca hubiera hecho eso”, porque tiene “sobrinos menores de edad”.

El acusado fue atrapado por los vecinos cuando intentaba escapar en moto del lugar de los hechos. El otro detenido, Alan Vallejos, también declaro ante la justicia: “Doy la cara. A mí no me secuestraron ningún celular. En mi casa no encontraron nada”.

El juez a cargo cuestionó el “desprecio por la vida” de los imputados y consideró que existen elementos suficientes para analizar el homicidio como premeditado.