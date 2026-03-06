El demoledor relato del papá del bebé asesinado en una barbería: "Cuando quise cubrirlo ya era tarde"

El pasado jueves un trágico acontecimiento tuvo lugar en una barbería de Rosario, donde perdió la vida Gian, un bebé de un año y medio que quedó circunstancialmente en medio de los disparos. Valentín, el papá del bebé, contó como se dieron los hechos.

En la tarde del jueves estaban en el interior del local, que funciona en el garage de una casa familiar y que Valentín, de 21 años, maneja con su primo. “Lo tenía en brazos cuando empezaron a tirar y el disparo le dio en el corazón”, contó.

La barbería, ubicada en Melincué al 6100, es también un lugar de encuentro de parientes y amigos. La discusión que terminó en tragedia comenzó con un entredicho entre Ismael, un conocido del primo de Valentín, con los agresores. “No se vino a cortar, vino a acompañar a mi primo. El otro pasó en la moto con su novia y él le gritó algo”, explicó el papá del bebé en diálogo con medios locales.

Pocos minutos después de que pasó la moto, la persona regresó en auto con un tercero. “Se pelearon acá, dos contra uno y se fueron. Rompieron la chata con una manopla y cuando se iban, Ismael le tiró una botella que rompió el parabrisas del auto”, relató.

“Pasaron cinco minutos y aparecieron otra vez, eran más. Cuando los vi sacar la pistola escuché los tiros. Sentí que una bala me rozó y a Gian lo tenía a upa. El tiro le dio en el corazón”, recordó con dolor y agregó: “Fue todo muy rápido. En el momento que sacó la pistola, ya disparó. Ni siquiera tuve tiempo de correr para adentro. Cuando quise cubrirlo para abrazarlo a Gian ya era tarde”.

Después de ver cómo el impacto hirió al bebé, “entré corriendo y cuando miré mis manos estaban llenas de sangre. Salí a buscar a mi papá y le dije: 'vamos al hospital que se nos va Gian'”, expresó. Junto al abuelo del bebé, lo llevaron de urgencia al Hospital: “En ningún momento lo solté. Fuimos al hospital pero ya se me había ido en mis brazos”.