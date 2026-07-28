Le ofrecieron trabajo en una cadena de hoteles de Mar del Plata y terminó estafada por un millón de pesos

La víctima es oriunda de Añatuya, Santiago del Estero, y envió el dinero a través de transferencias.

Una mujer le ofreció trabajo en Mar del Plata a una santiagueña de 40 años y a su pareja a través de las redes sociales, luego la derivó con el supuesto dueño de una cadena de hoteles y, necesitada por la oportunidad laboral, fue estafada por un millón de pesos.

Conforme al medio local Nuevo Diario, el engaño inició en marzo pasado, cuando una mujer identificada como Gisel Ruiz se contactó con la víctima y le aseguró que podía darle trabajo en una empresa dedicada a la hotelería en la ciudad, donde estarían incorporando empleados en diferentes áreas.

Sin dudarlo, la mujer oriunda de Añatuya se interesó en la propuesta porque se encontraba desempleada y la situación económica familiar era crítica. En esa conversación, la captadora le envió el contacto del presunto jefe para que llegaran a un acuerdo y en ese punto, comenzaron las incongruencias.

La santiagueña transfirió alrededor de un millón de pesos a cuentas de dos mujeres.

La damnificada se comunicó con el sujeto, que se presentó como Luis Schamber, de nacionalidad italiana, y al tiempo empezó a pedirle dinero, argumentando que debía pagar contratos y el alquiler del lugar donde iban a vivir.

La añatuyense cumplió con los pedidos porque se había abierto la posibilidad de mejorar su calidad de vida y la de su familia, y realizó transferencias por un total de un millón de pesos a cuentas de billeteras virtuales de dos mujeres.

Asimismo, la denunciante indicó que la mujer la hostigaba cada vez que no cumplía con los envíos, y entonces vendió distintos bienes para reunir la suma que les exigían. Incluso Ruiz se ofreció a ofertarles un secarropa y cinco jeans.

Le prometieron trabajo en un hotel de Mar del Plata y una mejora en su calidad de vida.

Sin embargo, la mentira acabó cuando el italiano le manifestó que la cadena de hoteles había "quebrado" y que no podía emplearlos ni reenviarles el dinero, ya que se lo había transferido a Ruiz. La mujer prometió devolverlo, pero nunca cumplió.

La denuncia por estafa fue realizada en la Comisaría Comunitaria Nº 41 y la fiscal María Florencia Garzón ordenó que personal del Departamento de Delitos Económicos se hiciera cargo de la investigación.