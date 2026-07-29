La apuesta de River Plate para el futuro: el joven talento que está a horas de firmar

El Millonario llegó a un acuerdo para incorporar a Tobías Andrada, una de las grandes promesas del fútbol argentino, y continúa reforzando su plantel de cara al segundo semestre.

Las negociaciones llegaron a buen puerto y River Plate está a un paso de sumar un nuevo refuerzo de jerarquía. El conjunto de Núñez alcanzó un acuerdo con Vélez para incorporar a Tobías Andrada, el talentoso mediocampista de 19 años que era una de las prioridades para potenciar la generación de juego del equipo. Solo restan detalles para que la operación quede oficializada.

La decisión de avanzar por el juvenil se aceleró luego de los últimos partidos del "Millonario", en los que el equipo evidenció dificultades para generar fútbol. Consciente de esa necesidad, el cuerpo técnico insistió por la llegada de un volante creativo y Andrada apareció como el nombre ideal por su proyección, talento y presente en Vélez.

Según informó Germán García Grova, el acuerdo entre ambos clubes establece que River Plate pagará 5,5 millones de dólares por el 60% del pase del futbolista. Además, se incluyó una cláusula por objetivos: si el Millonario logra determinados resultados deportivos, como la obtención de títulos y una importante cantidad de partidos disputados por el volante, adquirirá otro 20% de la ficha por 2,5 millones de dólares, mientras que Vélez conservará un porcentaje pensando en una futura transferencia.

Todo indica que Tobías Andrada no viajará a Córdoba con el Fortín por enfrentar a Talleres este jueves y esto adelantaría los procesos para completar la revisión médica y convertirse oficialmente en nuevo jugador riverplatense.

La llegada del juvenil se suma a un mercado de pases muy activo para River Plate, que ya incorporó a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y Ángel Correa. Con Andrada prácticamente asegurado, el Millonario continúa armando un plantel de primer nivel con el objetivo de pelear todos los frentes y volver a ser protagonista tanto en el fútbol argentino como en las competencias internacionales. El próximo objetivo para la dirigencia del Millo sería cerrar la contratación de Francisco Ortega y por último el 10 que tanto quiere el Chacho Coudet.